Gece sözleri: Gecenin derinliği ile ilgili sözler

Karanlık çöktüğü zaman insan farklı duygular içerisine girer. Sizin için listelediğimiz birbirinden anlamlı gece sözleri ile bu duyguları etrafınızdakilere yansıtabilirsiniz. Kullandığınız gece ile ilgili sözler herkesi çok etkileyecek. Buyurun başlayalım.

Gece Sözleri

Karanlık çöktüğünde duygularınızı gece ile ilgili sözler ile artık çok daha kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Öylesine söylenmiş sözleri insan bütün gece düşünebiliyor.

Gece istediği kadar karanlık olsun eğer içindeki ışığı söndürmesine izin vermezsen sana hiçbir şey yapamaz.

Karanlık çöküyor şehre, sanki bütün acılar ortaya çıkıyor bir anda.

Karanlığın olduğu yerde bütün gölgeler yok oluyor. İnsan yüklerinden, fazlalıklarından kurtuluyor.

Bu sessizliğin altı boş olamaz, belli ki güneşin doğmayacağı geceler var.

Her karanlık aydınlığa kavuşmaz, bazen sonsuza kadar gece olur hayat.

Gece her şeyi karanlığına çekse de ay direnir geceye. Bütün ışığıyla parlar dünyaya.

Zaman ilerlemiyor, gece gelince gitmek bilmiyor sanki.

Gece her zaman ışıklarıyla geliyor. Gökyüzü kimseyi karanlıkta bırakmıyor. Bizim gecemiz de ışıklarıyla gelecekti, biliyordum.

Gece ile ilgili birbirinden güzel sözler ile siz de duygularınızı aktarabilirsiniz.