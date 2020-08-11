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Gece sözleri: Gecenin derinliği ile ilgili sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Gece kimileri için mutluluk anlamına gelirken kimileri içinde hüzün anlamına gelir. Gecenin sizde bıraktığı etkileri ve geceye yüklediğiniz anlamları gece sözleri ile dile getirebilirsiniz.

Gece sözleri: Gecenin derinliği ile ilgili sözler

İçindekiler

  • Gece Sözleri
  • Gece ile İlgili Güzel Sözler
  • Gece ile İlgili Kısa Sözler
  • Gece ile İlgili Aşk Sözleri
  • Gece İle İlgili Anlamlı Sözler

Karanlık çöktüğü zaman insan farklı duygular içerisine girer. Sizin için listelediğimiz birbirinden anlamlı gece sözleri ile bu duyguları etrafınızdakilere yansıtabilirsiniz. Kullandığınız gece ile ilgili sözler herkesi çok etkileyecek. Buyurun başlayalım.

Gece Sözleri

Karanlık çöktüğünde duygularınızı gece ile ilgili sözler ile artık çok daha kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz.

  • Öylesine söylenmiş sözleri insan bütün gece düşünebiliyor.

  • Gece istediği kadar karanlık olsun eğer içindeki ışığı söndürmesine izin vermezsen sana hiçbir şey yapamaz.

  • Karanlık çöküyor şehre, sanki bütün acılar ortaya çıkıyor bir anda.

  • Karanlığın olduğu yerde bütün gölgeler yok oluyor. İnsan yüklerinden, fazlalıklarından kurtuluyor.

  • Bu sessizliğin altı boş olamaz, belli ki güneşin doğmayacağı geceler var.

  • Her karanlık aydınlığa kavuşmaz, bazen sonsuza kadar gece olur hayat.

  • Gece her şeyi karanlığına çekse de ay direnir geceye. Bütün ışığıyla parlar dünyaya.

  • Zaman ilerlemiyor, gece gelince gitmek bilmiyor sanki.

  • Gece her zaman ışıklarıyla geliyor. Gökyüzü kimseyi karanlıkta bırakmıyor. Bizim gecemiz de ışıklarıyla gelecekti, biliyordum.

Gece ile İlgili Güzel Sözler

Gece ile ilgili birbirinden güzel sözler ile siz de duygularınızı aktarabilirsiniz.

  • Bir gece sokakta yalnızken bütün seslerin sustuğunu fark ediyor insan. Sadece kendi sesi yankılanıyor boşlukta.

  • Mutlu hissettiğim günler gece olsun istemiyorum, geceleri mutsuzluk şart gibi.

  • Neden gider güneş? Neden karanlık bir gece bütün şehri sarar?

  • Düşünmek istemediğim onlarca düşünce hücum ediyor aklıma. Geceler diyorum sonra, bir an önce bitmeli.

  • Yanımda dostlarım, elimizde kahve fincanı, büyük bir teras, sonsuz bir gece.

  • Yatıyorum yatağa, başımı yastığa koyuyorum sonra sesler gelmeye başlıyor. Gece yine kafamın içindeki seslerle boğuşuyorum sonra.

  • Gece ve ay kimsenin değildir, onlar herkesindir.

  • Bir gece ağlıyorum, bir gece içim içime sığmıyor. Ne garip şeydir bu gece.

  • Ay geceye muhtaç, gece ise ona aşık.

  • Herkes ay gibidir bu dünyada. Sakladığı, kimseye göstermediği karanlık bir tarafı vardır her zaman.

  • Yolumu görmeden, ıssız bir sokakta ilerlesem bir gece. Nereye gittiğim, hangi yollardan geçtiğim bilinmese.

  • Nasıl oluyor da bu kadar umut sığıyor içime? Nasıl oluyor da geceler böyle heyecanlandırıyor beni?

  • Gece olunca bir hüzün çöküyor insana, gece olunca düşünüyor insan hiç aklına gelmeyecek olan şeyleri.

  • Geceleri yalnız olduğunda değil, günün en yoğun saatinde, yanında onlarca insan varken bile beni sevmeni istiyorum ben.

  • Yaşıyorum ama neden? Bu ay bu gökyüzü neden böyle bekliyor beni?

    • Gece ile İlgili Kısa Sözler

    Birbirinden kısa gece sözleri ile konuşmalarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

    • Gece; bir ah, bir ömür, bir umut...

    • Bir gece ansızın gelsen bana.

    • Ne farkı var gecenin? Belki biraz yalnızlık.

    • Gece; bazen ümit, bazen felaket.

    • Ellerimi uzatıyorum gökyüzüne, yıldızları tutabilmek için.

    • Yalnızsan kaldır başını geceye bak, binlerce yıldız eşlik etsin sana.

    • Yolumu kaybettim, yıldızlar nerede?

    • Hayır, biliyorum sen gecesin ve gideceksin.

    • Gece sonsuz, tıpkı senin gibi.

    • Ya benimle olursun ya da gecede kaybolursun.

    • Ellerimi tutsan, üzerimizde yıldızlar olsa.

    • Gel, gecem ol.

    • Kaç yaşıma gelirsem geleyim her gece hayal kurmaya devam edeceğim.

    • Bütün acıklı şarkılar geceyi bekliyor sanki.

    Gece ile İlgili Aşk Sözleri

    Aşk ile ilgili gece sözleri ile gecenin aşka olan bakış açınızı yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

    • Seni seviyordum. Bütün sabahlar, bütün geceler seviyordum.

    • İyiyim dediğim her günün gecesi sen geldin yine aklıma.

  • Sen benim yıldızımsın, en karanlık anda yanımdasın biliyorum.

  • Hayatım senden önce gece gibiymiş benim, karanlık ve mutsuz.

  • Gündüzleri iyi olsam bile geceleri aşkın beni kavuruyor.

  • Yine gel, yine gel gece gibi sar beni ömrüm boyunca.

  • Sokak lambaları gece için ne anlama geliyorsa sen de benim için öylesin işte.

  • Sevmiyorum artık seni, ya da gece gelmediği için kendimi hala buna inandırıyorum.

  • Olmaz, bir daha aynı karanlığa beni itmene izin veremem.

    • Gece İle İlgili Anlamlı Sözler

    Gece ile ilgili anlamlı sözleri mesajlarınızda da kullanabilir böylece bu süreci daha derin bir sohbete dönüştürebilirsiniz.

    • Karanlığı daha çok seviyorum ben, kirlenmiş yüzleri görmemek için.

    • Gece insanları saklıyor. İyiler ve kötüler aynı gecede.

    • Belki de parlayan her yıldız kendini dünyaya hatırlatmaya çalışan bir ruhtur.

    • Işığa ihtiyaç duyduğun her gün için bir yıldız karala gökyüzünden.

    • Ne zaman ümitsizliğe düşsem geceye sığınırım. O beni olduğum gibi, karşılıksız bir şekilde kabul eder çünkü.

    • Gecenin üç arkadaşı vardır; yalnızlık, sessizlik ve hafiften çalan müzik.

    • Yüreğinde ufaktan bir sızı olanlar geceyi bekler, gece yaraları ya sarar ya da kanatır.

  • Öpüyorum, gece gibi derin ve anlamı gözlerinden.

  • Sen bana bak, gecenin karanlığı engel değil seni sevmeme, seni beklememe engel değil bu sessizlik.

  • Yıldızların her biri bana sesleniyor. Sen her savaşı kazanacaksın sadece yolunu kaybetme ve kendine inan diyorlar.

  • Kulaklığımı takıyorum, önümde ıssız bir gece, yürüdüğüm sokaklar var ve sadece ben.

  • Bak etrafına, gece çöktüğünde kim kalıyor yanında?

  • Beni seven insanlara ihtiyacım var. Herkes gece çöküp, ay çıktığında gidiyor. Kim kalacak yanımda, kim her halimle beni sevecek?

  • Gelmesini istemiyorum gecenin. Bir başıma kalsam ve o hüzün benden uzak dursa.
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