Gece uyandı, şoke oldu: "Yatağımda benden iki tane daha vardı" Sosyal medyada tartışma yarattı

Çocukluğundan bu yana cinleri gördüğünü iddia eden bir kadın, 12 yaşından beri havas ilmiyle ilgilendiğini söyleyerek son yaşadığı deneyimi paylaştı. Gece aniden uyanınca yatağında “kendisinden iki tane daha” gördüğünü öne süren kadın, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Metafizik olaylara küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten kadın, yıllar içinde deneyimlerinin arttığını dile getirdi. Son olayın kendisini bile şaşırttığını ifade eden genç kadın, “Öyle bir aşamaya geldim ki, dün gece uyandığımda yatağımda benden iki kişi daha vardı” dedi.

Kadının iddiaları sosyal medyada yoğun tartışma yaratırken, birçok kullanıcı anlatılanları gerçek dışı bularak tepki gösterdi.