Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Gece uyandı, şoke oldu: "Yatağımda benden iki tane daha vardı" Sosyal medyada tartışma yarattı

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Cinleri çocukluğundan beri gördüğünü öne süren genç kadın, gece uyandığında yatağında “kendisinden iki kişi daha” gördüğünü iddia edince sosyal medya karıştı. Havas ilmiyle yıllardır ilgilendiğini söyleyen kadının açıklamaları kısa sürede tartışma konusu oldu.

Çocukluğundan bu yana cinleri gördüğünü iddia eden bir kadın, 12 yaşından beri havas ilmiyle ilgilendiğini söyleyerek son yaşadığı deneyimi paylaştı. Gece aniden uyanınca yatağında “kendisinden iki tane daha” gördüğünü öne süren kadın, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Gece uyandı, şoke oldu: "Yatağımda benden iki tane daha vardı" Sosyal medyada tartışma yarattı 1

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Metafizik olaylara küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten kadın, yıllar içinde deneyimlerinin arttığını dile getirdi. Son olayın kendisini bile şaşırttığını ifade eden genç kadın, “Öyle bir aşamaya geldim ki, dün gece uyandığımda yatağımda benden iki kişi daha vardı” dedi.

Kadının iddiaları sosyal medyada yoğun tartışma yaratırken, birçok kullanıcı anlatılanları gerçek dışı bularak tepki gösterdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salonuna 19 priz takıldı: Sosyal medyada çok konuşulan tepki!Salonuna 19 priz takıldı: Sosyal medyada çok konuşulan tepki!
Kalfadan çırağa işkence! Ellerini bağlayıp pantolonunu zorla çıkardı, sonrası korkunçKalfadan çırağa işkence! Ellerini bağlayıp pantolonunu zorla çıkardı, sonrası korkunç

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yatak cinnet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.