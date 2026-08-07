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Geceleri ortaya çıkıyor: Çaycuma’da kahverengi kokarca alarmı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kahverengi kokarca böcekleri evlere yönelmeye başladı. Pencere ve kapılardan içeri giren böcekler vatandaşları rahatsız ederken, bölgede önlem alınması istendi.

Geceleri ortaya çıkıyor: Çaycuma’da kahverengi kokarca alarmı

Çaycuma ilçesinde son günlerde kahverengi kokarca böceği yoğunluğu dikkat çekiyor. Gece saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte böceklerin kapalı alanlara yöneldiği, özellikle evlerin pencere ve kapılarından içeri girdiği belirtildi.

Evlerinde çok sayıda kahverengi kokarcayla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, böceklerin oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle çözüm beklediklerini söyledi.

Geceleri ortaya çıkıyor: Çaycuma’da kahverengi kokarca alarmı 1

İlçenin farklı noktalarında görülmeye başlayan kahverengi kokarcaların evlere girişini engellemek için vatandaşlar pencere ve kapılarda çeşitli önlemler almaya çalışırken, yetkililerden de bölgede çalışma yapılması talep edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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