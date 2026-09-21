OnePlus 16'nın tasarımı ve üç renk seçeneği resmen açıklandı

OnePlus, yaklaşan amiral gemisi OnePlus 16'nın tasarımını, renklerini ve RAM ile depolama seçeneklerini açıkladı. Telefon Çin'de ön rezervasyona açılırken şirket henüz bir tanıtım tarihi duyurmadı.

TANIDIK TASARIMA YENİ RENKLER

OnePlus 16, görünüm açısından önceki model OnePlus 15 ile büyük ölçüde benzer olacak. Tasarımdaki farklılıklar arasında yeni renk seçenekleri yer alıyor.

Telefon; siyah yüzeye sahip Dark Forest, açık turuncu Mars Masterpiece ve gri Tomorrow Starlight seçenekleriyle sunulacak. Turuncu ve gri sürümlerin arka panelinde kendine özgü bir desen bulunacak.

ÇİN İÇİN DÖRT BELLEK SEÇENEĞİ

Çin'de RAM/depolama seçenekleri 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB, 16 GB/512 GB ve 16 GB/1 TB olacak. Ön rezervasyon işlemleri OnePlus'ın resmî çevrim içi mağazasından yapılabiliyor.

165 HZ DOĞRULANDI, DİĞER ÖZELLİKLER SÖYLENTİ

Telefonun temel teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Bununla birlikte sistem genelinde 165 Hz yenileme hızı desteği sunacağı doğrulandı.

Söylentilere göre OnePlus 16'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga seti, 200 MP ana arka kamera, 9.000 mAh batarya ve 6,78 inç AMOLED ekran bulunabilir. Bu özellikler için henüz resmi doğrulama ise yok.

Kaynak: GSMArena