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Geçen sene evlenmişti! Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin, tek celsede boşandı

22.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin HaberleriGeçtiğimiz sene nikah masasına oturan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ, evliliklerini tek celsede bitirdi. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Güzeldağ, "Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz" dedi.

Geçen sene evlenmişti! Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin, tek celsede boşandı

YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında Sena Güzaldağ ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

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"SAYGI, ÖZVERİ VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Evliliklerinin birinci senesi dolan çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Instagram hesabından boşandıklarını duyuran Güzaldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin" dedi.

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Boşanma kararı hakkında bir açıklama yapmayan Fatih Yasin, Instagram hesabından Güzeldağ ile olan fotoğrafları da silmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Yasin
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