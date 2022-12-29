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Gecenin Ucunda dizi setinde ortalık karıştı! Mahalleli rambo bıçağı ve palayla saldırdı

29.12.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolünde olduğu Gecenin Ucunda dizi setinde korkunç anlar yaşandı. Kartal'da Gecenin Ucunda dizisinin çekim hazırlıkları esnasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında tartışma çıkınca mahalleli rambo bıçağı ve palayla çalışanlara saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizi setinde mahalleli çalışanlara saldırdı.

Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı.

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NESLİHAN ATAGÜL SETE GELMEDİ

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

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"SET EKİBİ KENDİNİ SAVUNMAK İSTEDİ"

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler. Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül gençler

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