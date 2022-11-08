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Gecenin Ucunda dizisi ne zaman, son bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi Macide ile Kazım sevgili mi olacak? İşte yeni bölümün detayları...

08.11.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yer alıyor. Başarılı oyuncular en son Fatih Harbiye dizisinde aynı sahneyi paylaştıktan sonra dünyaevine girmişlerdi. Oyuncuların hayranları tarafından oldukça ilgi gören Gecenin Ucunda dizisinin son bölüm özeti ve yeni bölümün detayları merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda dizisi ne zaman, son bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi Macide ile Kazım sevgili mi olacak? İşte yeni bölümün detayları...

Gecenin Ucunda dizisi ne zaman, son bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi Macide ile Kazım sevgili mi olacak? İşte yeni bölümün detayları...

Gecenin Ucunda dizisi her Çarşamba saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanmaktadır. Dizi Peride Celal’in aynı isimli romanından uyarlamadır. Gecenin Ucunda dizisinin sıkı takipçileri dizinin yayın gününün yaklaşmasıyla yeni bölüme dair detaylar ile son bölümde yaşananları sorgulamaya başladı. İşte Gecenin Ucunda yayın günü ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...

gecenin ucunda oyuncuları

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NE ZAMAN?

Star Tv'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümü olan 6. bölümü ile 8 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'e Star Tv'de yayınlanacak.

gecenin ucunda fragman

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gecenin Ucunda dizisinin 2 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümünde;

Macide, Işık Ailesi’nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan’ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım’la baş başa bir yolculuğa çıkar. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım’ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur.

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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanları yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Kazım, Macide'ye aşk mektubu gönderiyor. Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın etrafında buluşturur. Kazım, Berrin’i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin’in iyileşmek için Kazım’dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide’yi bir an önce evlendirmektir.


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