Geçilmesi neredeyse imkansız! Vahşi hayvanlar ve gasp çeteleriyle dünyanın en tehlikeli lokasyonu: Darien Geçidi

Panama ile Kolombiya arasındaki ulaşım kara yoluyla sağlanamıyor. Çünkü iki ülkenin tam ortasında daracık bir yağmur ormanı bulunuyor. Medeniyetten tamamen uzak ve izole bir hayata ev sahipliği yapan bu bölgede orman kanunlarının geçerli olduğu söyleniyor. Dağlar ve bataklıklarla bezenen bu alan jaguar ve zehirli yılanlarla dolu bir bölge olarak yolculuk yapacakları tedirgin ediyor. Ancak Darien Geçidi’nin en tehlikeli kısmı ise suçluların Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya geçebilmek için bu yolu kullanmasıdır.

Amerika’ya kaçak olarak girmek isteyen pek çok göçmen her yıl Darien Geçidi’nden oldukça tehlikeli bir yolculuğa başlıyor. Coğrafi koşullar nedeniyle herhangi bir yolu bulmayan geçit, bölgeyi merak eden gezginlerinden uğrak noktalarından biri konumdadır. Kolombiya tarafından yönetilen bu turizm metoduna göre bölgeden güvenli bir şekilde geçebilmek için 400 ila 500 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor. Yapılan ödeme sonucunda Kolombiya polisleri bölgeyi daha güvenli bir hale getiriyor ve ufak bir gezi düzenleniyor.



