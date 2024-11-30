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  4. 'Geçim sıkıntısı çekiyorum' demişti! Dilan Polat bu sefer de estetik oldu! Ameliyatlı hali ortaya çıktı!

'Geçim sıkıntısı çekiyorum' demişti! Dilan Polat bu sefer de estetik oldu! Ameliyatlı hali ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.11.2024 13:25
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‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından tutuklanıp aylarca cezaevinde kalan Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Polat geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı yaşadığını söylemişti şimdi ise estetik ameliyat oldu.

'Geçim sıkıntısı çekiyorum' demişti! Dilan Polat bu sefer de estetik oldu! Ameliyatlı hali ortaya çıktı!

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat tahliye olduktan sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarına eskisi gibi devam eden Polat, yine yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde evine yaptığı alışverişi gösterdiği bir video ile konuşulmuştu. Polat, ''Şu kadarcık şey nasıl 1.200 TL tutabilir? Hayat çok zor. Kart limiti yetersiz uyarısı verdi sepeti boşalttım. Normalde 1.700 TL'ydi. Tokat gibi çakıyor suratına.'' demişti.

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ESTETİK AMELİYAT OLDU!

Fiyatlardan şikayet eden ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Dilan Polat, bu sefer güzelleşmek uğruna bıçak altına yattı. Fenomen isim, özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı oldu.

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Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi
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Dilan Polat
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