'Geçim sıkıntısı çekiyorum' demişti! Dilan Polat bu sefer de estetik oldu! Ameliyatlı hali ortaya çıktı!

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat tahliye olduktan sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına eskisi gibi devam eden Polat, yine yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde evine yaptığı alışverişi gösterdiği bir video ile konuşulmuştu. Polat, ''Şu kadarcık şey nasıl 1.200 TL tutabilir? Hayat çok zor. Kart limiti yetersiz uyarısı verdi sepeti boşalttım. Normalde 1.700 TL'ydi. Tokat gibi çakıyor suratına.'' demişti.

ESTETİK AMELİYAT OLDU!

Fiyatlardan şikayet eden ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Dilan Polat, bu sefer güzelleşmek uğruna bıçak altına yattı. Fenomen isim, özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı oldu.