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Geçirdiği estetik ameliyatlardan sonra vücut dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etti!

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HABER  | 19.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

İngiltere'de Geordie Shore adlı televizyon programının yıldızı Chloe Ferry, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra vücut dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etti!

Geçirdiği estetik ameliyatlardan sonra vücut dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etti!

23 yaşındaki televizyon starı Chloe Ferry, yaptırdığı 50 bin sterlinlik estetik operasyondan sonra, kendisinde vücudundan dolayı mutsuz olma ve rahatsızlık duymanın arttığını itiraf etti. Bu operasyondan sonra hayranlarından aldığı olumsuz eleştiriler de onun sağlığını olumsuz etkiliyor. Bir daha asla bıçak altına yatmayacağını söyleyen Chloe, vücut dismorfik bozukluğunun olduğunu itiraf etti.

Vücut dismorfik bozukluk, sürekli aynada kusurlu bölgesini inceleme, kusurunun önemli olmadığına dair onay beklentileri, vücudunun yansımasını gösteren yüzeylere bakmaktan, toplumsal faaliyetlerden kaçınma ve hayali kusuru aşırı makyaj, giyim tarzını değiştirme gibi çabalarla saklama girişimleridir.

Chloe, şimdiye kadar iki kere burun estetiği operasyonu, göğüs silikonu ve popo kaldırma ameliyatı geçirdi.

Chloe sürekli dış görünüşünde değişiklikler yapıyor. Yukarıdaki fotoğrafta 2014 yılındaki halini görüyorsunuz. Şimdiye kadar geçirdiği estetik ameliyatlara 50.000 sterlin harcayan Chloe, psikolojik sorunlar yaşamaya başladıktan sonra bir daha asla bıçak altına yatmamaya karar verdi.

Chloe'nin erkek arkadaşı Sam Gowland da sevgilisinin sağlığı için çok endişeli ve artık Chloe'nin estetik ameliyatlara bir son vermesini istiyor. Chloe de sevgilisine bir daha estetik operasyon yaptırmayacağına söz verdi.

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