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Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

Seray Üstün Seray Üstün 17.12.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

İnsanlar genç ve çekici görünmek ve hissetmek için neredeyse her şeyi yapacaklar ve bu yüzden güzellik endüstrisi gelişiyor. Başkaları onları beğendiği sürece trendlerin inanılmaz derecede tuhaf olup olmadığıyla kimse ilgilenmiyor. Geçmişe dönüp baktığınızda sizleri şaşırtan çok garip güzellik uygulamaları oldu. Güneşte satış otomatları ve saçı ütülemek için gerçek bir ütü kullanmak güzellik buzdağının sadece görünen kısmı.

Güzel olmak belki de tüm kadınların en çok arzu ettiği şeydir. Günümüzde güzel olmak için bıçak altına yatan kadınlar geçmişte ise akılalmaz birçok yönteme başvurdu. Sizler için güzellik uğruna tuhaf yöntemlere başvuran kadınların fotoğraflarını derledik. İşte geçmişten günümüze kadınların güzellik uygulamaları...

GÜNEŞ KORUMALI MASKE

GÜNEŞ KORUMALI MASKE

1920’li yıllarda kadınlar güneşten korunmak için yüzlerini tam örten bir maske kullanmayı tercih ediyordu. Yüzü tam olarak örten bu maske o dönemde yüzme maskesi olarak da kullanıyordu.

GÜNEŞLENMEK İÇİN KULLANILAN KIYAFETLER

güneşlenmek için kullanılan kıyafet

1938’li yıllarda Rita Perchetti ve Gloria Rossi isimli kadınlar güneşlenmek için duş örtüsüne benzeyen bir kıyafet kullandılar. Coney Adası plajında güneşlenirken kullandıkları bu kıyafetler taşınabiliyordu ve istenilen her yerde rahatlıkla giyiliyordu.

ÇİNLİLERİN AYAK BAĞLAMA GELENEĞİ

ÇİN

Çin'de tahmini olarak onuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar süre gelen bir gelenek var. Küçük ayaklı kadınların daha çekici göründüğü kabulüyle kadınların küçük yaşta ayaklarının deforme edilmesi üzerine kurulu olan bu geleneğin aslında bir işkence yöntemi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Ayak bağlama ya da lotus ayak geleneği küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemiklerini kırarak çok ufak boyutta ayakkabılara sokmak ve ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan bir uygulamaya dayanıyor.

YÜZSÜZ GÜZELLİK YARIŞMASI

GÜZELLİK YARIŞMASI

1936 yılında Cliftonville’de düzenlenen güzellik yarışmasında kadınlar yüzüne sihirbazın şapkasını andıran bir örtü geçirerek podyumda boy göstermişti.

SAÇ ÜTÜLEME

saç ütüleme

Günümüze kadar oluşan bu gelenek 1964 yılında ortaya çıktı. Buharlı ütülerin henüz hayatımıza girmediği bu dönemlerde kadınlar saçlarını düzleştirmek için gerçek ütüleri kullanıyordu.

GÖĞÜS YIKAYICI

KAPAK1

1930’lu yıllarda Fransız kadınlar göğüslerinin daha sağlıklı ve dik görünmesi için icat edilen göğüs yıkama aletine adeta teslim oluyordu.

TAŞINABİLİR SAÇ KURUTMA MAKİNASI

SAÇ KURUTMA MAKİNASI

1940’lı yıllarda kadınlar saçlarını kurutmak için icat edilen bir aleti tercih ediyordu. 90’lı yıllarda saçların kıvırcık olması için kuaförlerin kullandığı cihaza benzeyen bu alet kafaya tamamen oturuyor ve bütün saçları içine alıyordu.

BANT KURDU DİYETİ

BANT KURDU DİYETİ

Kan akışının yenilenmesi için sülüklerin kanı emmesinden daha berbat bir yöntem olan bu uygulama sayesinde kilolu kadınlar kurtların kendilerini zayıflattığını düşünüyordu.

ÇİL KALDIRMA CİHAZI

çil kaldırma

Çillerinden rahatsız olanlar için 1930’lu yıllarda özel bir cihaz geliştirilmiştir. Karmaşık bir yapıdaki bu cihazla gözler hava geçirmeyen özel bir parça ile tamamen kapatılırken, burun delikleri dolduruluyordu. Solum özel bir tüp aracılığıyla işlem bitine kadar sürdürülüyordu.

PERMA ALETİ

perma aleti

1929’lu yıllarda Almanya’da saçlarını kalıcı bir şekilde kıvırcık yaptırmak isteyenlerin imdadına bu üretilen perma aleti koşuyordu.

BUZ MASKESİ

BUZ MASKESİ

1931 yılında Max Factor tarafından icat edilen buz maskesi yüzün daha sağlıklı ve canlı gözükmesine yardımcı oluyordu.

GÜNEŞ OTOMATI

GÜNEŞ OTOMATI

1949 yılında kadınlar bronz bir tene sahip olmak için güneş otomatını kullanıyordu. Benzin pompasını andıran bir görüntüye sahip olan bu cihaz solaryum makinelerinin adeta atasını oluşturuyor.

GELENEKSEL JAPON ÖĞRETİSİ: SİYAH DİŞLER

siyah dişler

Yaklaşık on yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar Japon kadınlar geleneksel olarak dişlerini siyaha boyamayı tercih ediyordu.

KAUÇUK YÜZ MASKESİ

kauçuk yüz maskesi

1920’lerde kırışıklıklardan kurtulmak isteyen kadınlar kaçuk yüz maskeleriyle günlük hayatlarını sürdürüyordu.

GÖĞÜS BÜYÜTEN SÜTYEN

göğüs büyüten sütyen

1971 yılında Brüksel’de tasarlanan bu sütyen sayesinde göğüs kaslarının güçlendirildiği iddia ediliyordu. Göğüsleri büyütmek için kadınlar tarafından tercih edilen bu sütyenin çalışma prensibi tamamen titreşim üzerine kuruluydu.

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