Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

Güzel olmak belki de tüm kadınların en çok arzu ettiği şeydir. Günümüzde güzel olmak için bıçak altına yatan kadınlar geçmişte ise akılalmaz birçok yönteme başvurdu. Sizler için güzellik uğruna tuhaf yöntemlere başvuran kadınların fotoğraflarını derledik. İşte geçmişten günümüze kadınların güzellik uygulamaları...

GÜNEŞ KORUMALI MASKE

1920’li yıllarda kadınlar güneşten korunmak için yüzlerini tam örten bir maske kullanmayı tercih ediyordu. Yüzü tam olarak örten bu maske o dönemde yüzme maskesi olarak da kullanıyordu.

GÜNEŞLENMEK İÇİN KULLANILAN KIYAFETLER

1938’li yıllarda Rita Perchetti ve Gloria Rossi isimli kadınlar güneşlenmek için duş örtüsüne benzeyen bir kıyafet kullandılar. Coney Adası plajında güneşlenirken kullandıkları bu kıyafetler taşınabiliyordu ve istenilen her yerde rahatlıkla giyiliyordu.

ÇİNLİLERİN AYAK BAĞLAMA GELENEĞİ

Çin'de tahmini olarak onuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar süre gelen bir gelenek var. Küçük ayaklı kadınların daha çekici göründüğü kabulüyle kadınların küçük yaşta ayaklarının deforme edilmesi üzerine kurulu olan bu geleneğin aslında bir işkence yöntemi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Ayak bağlama ya da lotus ayak geleneği küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemiklerini kırarak çok ufak boyutta ayakkabılara sokmak ve ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan bir uygulamaya dayanıyor.