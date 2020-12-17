Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

Güzel olmak belki de tüm kadınların en çok arzu ettiği şeydir. Günümüzde güzel olmak için bıçak altına yatan kadınlar geçmişte ise akılalmaz birçok yönteme başvurdu. Sizler için güzellik uğruna tuhaf yöntemlere başvuran kadınların fotoğraflarını derledik. İşte geçmişten günümüze kadınların güzellik uygulamaları...
1920’li yıllarda kadınlar güneşten korunmak için yüzlerini tam örten bir maske kullanmayı tercih ediyordu. Yüzü tam olarak örten bu maske o dönemde yüzme maskesi olarak da kullanıyordu.
1938’li yıllarda Rita Perchetti ve Gloria Rossi isimli kadınlar güneşlenmek için duş örtüsüne benzeyen bir kıyafet kullandılar. Coney Adası plajında güneşlenirken kullandıkları bu kıyafetler taşınabiliyordu ve istenilen her yerde rahatlıkla giyiliyordu.
Çin'de tahmini olarak onuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar süre gelen bir gelenek var. Küçük ayaklı kadınların daha çekici göründüğü kabulüyle kadınların küçük yaşta ayaklarının deforme edilmesi üzerine kurulu olan bu geleneğin aslında bir işkence yöntemi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Ayak bağlama ya da lotus ayak geleneği küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemiklerini kırarak çok ufak boyutta ayakkabılara sokmak ve ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan bir uygulamaya dayanıyor.
1936 yılında Cliftonville’de düzenlenen güzellik yarışmasında kadınlar yüzüne sihirbazın şapkasını andıran bir örtü geçirerek podyumda boy göstermişti.
Günümüze kadar oluşan bu gelenek 1964 yılında ortaya çıktı. Buharlı ütülerin henüz hayatımıza girmediği bu dönemlerde kadınlar saçlarını düzleştirmek için gerçek ütüleri kullanıyordu.
1930’lu yıllarda Fransız kadınlar göğüslerinin daha sağlıklı ve dik görünmesi için icat edilen göğüs yıkama aletine adeta teslim oluyordu.
1940’lı yıllarda kadınlar saçlarını kurutmak için icat edilen bir aleti tercih ediyordu. 90’lı yıllarda saçların kıvırcık olması için kuaförlerin kullandığı cihaza benzeyen bu alet kafaya tamamen oturuyor ve bütün saçları içine alıyordu.
Kan akışının yenilenmesi için sülüklerin kanı emmesinden daha berbat bir yöntem olan bu uygulama sayesinde kilolu kadınlar kurtların kendilerini zayıflattığını düşünüyordu.
Çillerinden rahatsız olanlar için 1930’lu yıllarda özel bir cihaz geliştirilmiştir. Karmaşık bir yapıdaki bu cihazla gözler hava geçirmeyen özel bir parça ile tamamen kapatılırken, burun delikleri dolduruluyordu. Solum özel bir tüp aracılığıyla işlem bitine kadar sürdürülüyordu.
1929’lu yıllarda Almanya’da saçlarını kalıcı bir şekilde kıvırcık yaptırmak isteyenlerin imdadına bu üretilen perma aleti koşuyordu.
1931 yılında Max Factor tarafından icat edilen buz maskesi yüzün daha sağlıklı ve canlı gözükmesine yardımcı oluyordu.
1949 yılında kadınlar bronz bir tene sahip olmak için güneş otomatını kullanıyordu. Benzin pompasını andıran bir görüntüye sahip olan bu cihaz solaryum makinelerinin adeta atasını oluşturuyor.
Yaklaşık on yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar Japon kadınlar geleneksel olarak dişlerini siyaha boyamayı tercih ediyordu.
1920’lerde kırışıklıklardan kurtulmak isteyen kadınlar kaçuk yüz maskeleriyle günlük hayatlarını sürdürüyordu.
1971 yılında Brüksel’de tasarlanan bu sütyen sayesinde göğüs kaslarının güçlendirildiği iddia ediliyordu. Göğüsleri büyütmek için kadınlar tarafından tercih edilen bu sütyenin çalışma prensibi tamamen titreşim üzerine kuruluydu.
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