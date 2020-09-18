Geçmişte kalan sırlar ortaya çıkıyor: Sevgili Geçmiş konusu

Süreç Film imzasıyla yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinin senaristliğini Funda Alp, yönetmenliğini Aydın Bulut yapıyor. Sevgili Geçmiş dizisi birbirinden habersiz büyüyen üç kız kardeşin, birbirlerinin varlıklarını öğrendikten sonra yaşadıkları olayları konu alıyor. Birbirlerinden bihaber büyüyen ve bambaşka hayatlar süren kızların yaşamı, öğrendikleri gerçekten sonra altüst oluyor. Geniş üzüm bağlarının sahibi olan kardeşlerinin düğününde bir araya gelen üç kız kardeş, düğün gecesi yaşananlardan sonra Güneşli Bahçe'den çıkamadıkları için birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Sevgili Geçmiş oyuncuları arasında birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte geçmişte kalan sırların bir gün elbet ortaya çıkacağını gösteren etkileyici dizi Sevgili Geçmiş konusu ve oyuncuları hakkındaki bütün detaylar... Sevgili Geçmiş Dizisi Konusu Mutlu bir hayat yaşarken kocasının ölümüyle yıkılan Cahide, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle hapse atılıyor. 24 yıl ceza alıyor, kızlarının cezaevinde büyümesini istemediği için yetimhaneye verilmelerine izin veriyor. Deren ve İpek evlatlık verilirken en küçük kardeşleri Çilem yetimhanede büyüyor. Yıllar sonra gizemli mektupla evlatlık olduğunu ve kardeşlerinin varlığını öğrenen İpek, kardeşlerine bir mektup yazarak onları düğününe davet ediyor. Düğün gecesi hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kalan kız kardeşler, o geceden sonra Güneşli Bahçe'de beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Sevgili Geçmiş dizisi, birbirlerinin varlığını öğrendikten sonra hayatları tamamen değişen üç kız kardeşin hikayesini konu alıyor.

Sevgili Geçmiş Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları ve dizide can verdikleri Cahide Esen Karalar (Ece Uslu) Zengin bir ailenin gelini olan Cahide'nin hayatı, kocasının ölümüyle tamamen değişiyor. Bir iftira sonucunda kocasını öldürmekle suçlanıyor ve 24 yıl ceza alarak hapishaneye giriyor. Ardında üç küçük kız çocuğu bırakan çaresiz anne, kızlarının cezaevinde büyümelerini istemediği için onların yetiştirme yurduna verilmesini kabul ediyor. Dizinin çilekeş annesini canlandıran ve ilk olarak 1989 yılında İz Peşinde dizisiyle TV seyircisiyle buluşan Ece Uslu, son olarak Dayan Yüreğim dizisinde yer aldı. Cemal Karalar (Emre Kınay) Çilem, Deren ve İpek'in amcası, yengesine aşık bir adam. İnsanları yönetmeyi seven, kuralcı ve isteklerinin yapılmasını isteyen biri. Oyun kurma konusunda becerikli, insanları kolayca manipüle edebiliyor. Yıllardır Cahide'nin hapishaneden çıkmasını bekliyor, onunla evlenme hayali kuruyor. 1991 yılından beri birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu Emre Kınay, Sevgili Geçmiş dizisinden önce Vurgun dizisinde yer aldı.

İpek Gencer (Sevda Erginci) Üç kız kardeşin ortancası olan İpek, Güneşli Bahçe'ye evlatlık veriliyor. Evlatlık olduğunu bilmeden büyüyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra, ailesinin tüm mal varlığını kaybetmesine neden olan Tekin Malik'in yanında çalışmaya başlıyor. Aralarındaki yaş farkına rağmen sevgili oluyorlar. Gizemli mektubun ardından evlatlık olduğunu öğreniyor. Kardeşlerini tanımak isteyen İpek, onlara bir mektup yazarak düğününe davet ediyor. İlk olarak Koyu Kırmızı dizisiyle seyirciyle buluşan 1993 doğumlu güzel oyuncu Sevda Erginci, Yasak Elma ve Karagül dizilerinde de yer aldı. Sinan Malik (Seçkin Özdemir) Tekin Malik'in oğlu. Haksızlıktan nefret eden, açık sözlü, gözü kara ve yalnızlığına düşkün bir adam. Her zaman zorbanın karşısında yer alıyor. Tek tutkusu deniz olan Sinan, yıllar sonra babasının yaşadığı kasabaya geldiğinde imkansız bir aşka tutuluyor. Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu Seçkin Özdemir daha önce Bir Aşk Hikayesi, Kiralık Aşk, Ateşböceği gibi birçok projede yer aldı. Deren Kutlu (Melis Sezen) Zengin bir aileye evlatlık verilen Deren, disiplinli, çalışkan ve nazik bir kız. Tıp fakültesinden iyi bir dereceyle mezun oluyor. Bakımlı bir insan olmasına rağmen güzelliğini öne çıkarmaya çalışmıyor. Hayatında aşkı ilk kez Kenan'ı tanıdıktan sonra hissediyor.

Sevgili Geçmiş Deren karakterine can veren Melis Sezen, ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde yer aldı. Kenan Soykan (Burak Yamantürk) Karanlık işlere bulaşmak zorunda kalan Kenan, zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor ama hayatına çek senet işleriyle uğraşarak devam ediyor. Sert görünümünün ardında sempatik ve eğlenceli bir karaktere sahip. Deren'le karşılaşınca gerçek aşkını buluyor. 1983 doğumlu yetenekli oyuncu Burak Yamantürk Dip, İçimdeki Fırtına, Bu Son Olsun dizilerinde de rol aldı. Azra Yılmaz (Özge Özacar) Üç kız kardeşin en küçüğü olan Çilem'in yurttan arkadaşı. Her zaman Çilem'i koruyup kolluyor. Güzel bir sesi olan Azra, bir barda çalışarak para kazanıyor. Bir albüm yapma fikri hayallerini süslüyor. Sevgili Geçmiş Azra karakterini canlandıran Özge Özacar, Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştı. Mahir Denizhan (Burak Çelik) Güneşli Bahçe'de yaşayanlar tarafından sevilen ve saygı gören, sıcakkanlı ve adaletli bir genç. Çocukluğundan beri İpek'e aşık, ama bu pek bilinmiyor. Marangozluk ve dekorasyon işleriyle uğraşıyor. Oyunculuk hayatı Karagül dizisiyle başlayan yetenekli oyuncu Burak Çelik, Söz, Kara Yazı, Hayat Sevince Güzel ve Karagül dizilerinde de yer aldı.