Geçmişte tedavi için bile kullanılıyordu! Yapımı kolay şifası bol: Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri tarifi, kültürel lezzetlerimizden biridir. Lokum gibi yumuşacık ciğerlerle gerçek bir Arnavut ciğeri yapımı için bu püf noktalarına ihtiyacınız olacak. Arnavut ciğeri nasıl yapılır diyenler için ustasından detayları geliyor. Ama önce malzeme listesiyle başlıyoruz.
Arnavut ciğeriyle bir yemek menüsü oluşturmak için mercimek çorbası ve pirinç pilavı hazırlayabilirsiniz. Eğer mercimek çorbası ağır gelir diye düşünüyorsanız şehriye çorbası da arnavut ciğerinin yanına yakışır. Patates kızartması da yine ciğerin yanına yakışan başka bir yemektir.
Bir porsiyon Arnavut ciğeri, ortalama 376 kaloridir.
Karaciğer sağlığa fayda sağlayan mükemmel bir kaynaktır.
B vitamini
C vitamini
Demir
Potasyum
Fosfor
Folat
Bakır
Riboflavin
Niasin içerir.
Tek bir porsiyon dana karaciğeri, günlük A vitamini ihtiyacınızın yüzde 100'ünden fazlasını sağlar. Yeterli A vitamini almak, katarakt ve meme kanseri gibi hastalıklarda korunmanızı sağlar.
Karaciğer, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Önemli miktarda folat, demir, B vitamini, A vitamini ve bakır içerir. Tek bir porsiyon karaciğer yemek, günlük önerilen tüm bu vitamin ve mineral miktarını karşılamanıza yardımcı olarak besin eksikliği riskinizi azaltır.
Anemi riskine karşı faydalı
Karaciğer, kan hücrelerinizi iyi çalışır durumda tutmak için kombinasyon halinde çalışan mükemmel bir demir ve B12 vitamini kaynağıdır. Geçmişte ciğer tüketmek kansızlığı tedavi etmede kullanılıyordu.
Kemik sağlığına fayda sağlar
Karaciğer, kemiklerinizin sağlığı için kritik olan K vitamini ile doludur. K vitamini, vücudunuzun kalsiyumu işlemesine ve kemiklerinize eklemesine yardımcı olur. Sonuç olarak, iskelet sisteminizin gücünü korumanıza yardımcı olur . Diyetinizde yeterince K vitamini almak, osteoporoz gibi kronik rahatsızlık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir . K vitamini, dolaşım sisteminizin sağlığını korumak için de önemlidir.
Bununla birlikte karaciğer böylesine güçlü bir besin konsantrasyonuna sahip olduğundan, karaciğer tüketiminizi önemli ölçüde artırmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum