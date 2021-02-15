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Geçmişte tedavi için bile kullanılıyordu! Yapımı kolay şifası bol: Arnavut ciğeri tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.02.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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Ciğer sevmeyenin bile ayıla bayıla yiyeceği bir tarifle karşınızdayız. Türk mutfağının klasiklerinden olan Arnavut ciğeri çoğu sofranın baş tacı. Peki ağızda dağılan, yumuşacık bir Arnavut ciğeri nasıl yapılıyor, görelim.

Arnavut ciğeri tarifi, kültürel lezzetlerimizden biridir. Lokum gibi yumuşacık ciğerlerle gerçek bir Arnavut ciğeri yapımı için bu püf noktalarına ihtiyacınız olacak. Arnavut ciğeri nasıl yapılır diyenler için ustasından detayları geliyor. Ama önce malzeme listesiyle başlıyoruz.

ARNAVUT CİĞERİ MALZEMELERİ

  • 500 gram ciğer
  • 1 adet orta boy soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Un
  • 2 yemek kaşığı sumak
  • Tuz
  • Karabiber

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

  • Önce sıvı yağı tavada kızdırıyoruz. Karabiber ve tuzu una ilave ederek karıştırıyoruz.
  • Yağ kızdıktan sonra una buladığımız ciğerleri tavaya alıyoruz.
  • Peçeteyle ciğerlerin yağını süzdürüyoruz.
  • Kızartılan ciğerlere garnitür olarak; soğan, sumak ve maydanoz kullanabilirsiniz.

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ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTALARI

  • Ciğerin yumuşak olması için mutlaka zarı temizlenmiş olmalı. Eğer siz temizleyemiyorsanız temizlenmiş alabilirsiniz.
  • Fakat temizlemek de sandığınız kadar zor değil, zarın bir ucundan tutarak soyabilirsiniz.
  • Mümkün olduğunca ciğerin içindeki damarlı dokuyu ve sinirleri de temizlemek gerekiyor.
  • Ciğeri çok uzun süre pişirirseniz sertleşir, bu da lezzetini kaybetmenize neden olur.

ARNAVUT CİĞERİNİN YANINA NE GİDER?

Arnavut ciğeriyle bir yemek menüsü oluşturmak için mercimek çorbası ve pirinç pilavı hazırlayabilirsiniz. Eğer mercimek çorbası ağır gelir diye düşünüyorsanız şehriye çorbası da arnavut ciğerinin yanına yakışır. Patates kızartması da yine ciğerin yanına yakışan başka bir yemektir.

ARNAVUT CİĞERİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon Arnavut ciğeri, ortalama 376 kaloridir.

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CİĞER YEMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Karaciğer sağlığa fayda sağlayan mükemmel bir kaynaktır.

B vitamini
C vitamini
Demir
Potasyum
Fosfor
Folat
Bakır
Riboflavin
Niasin içerir.

Tek bir porsiyon dana karaciğeri, günlük A vitamini ihtiyacınızın yüzde 100'ünden fazlasını sağlar. Yeterli A vitamini almak, katarakt ve meme kanseri gibi hastalıklarda korunmanızı sağlar.

Karaciğer, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Önemli miktarda folat, demir, B vitamini, A vitamini ve bakır içerir. Tek bir porsiyon karaciğer yemek, günlük önerilen tüm bu vitamin ve mineral miktarını karşılamanıza yardımcı olarak besin eksikliği riskinizi azaltır.

Anemi riskine karşı faydalı

Karaciğer, kan hücrelerinizi iyi çalışır durumda tutmak için kombinasyon halinde çalışan mükemmel bir demir ve B12 vitamini kaynağıdır. Geçmişte ciğer tüketmek kansızlığı tedavi etmede kullanılıyordu.

Kemik sağlığına fayda sağlar

Karaciğer, kemiklerinizin sağlığı için kritik olan K vitamini ile doludur. K vitamini, vücudunuzun kalsiyumu işlemesine ve kemiklerinize eklemesine yardımcı olur. Sonuç olarak, iskelet sisteminizin gücünü korumanıza yardımcı olur . Diyetinizde yeterince K vitamini almak, osteoporoz gibi kronik rahatsızlık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir . K vitamini, dolaşım sisteminizin sağlığını korumak için de önemlidir.

Bununla birlikte karaciğer böylesine güçlü bir besin konsantrasyonuna sahip olduğundan, karaciğer tüketiminizi önemli ölçüde artırmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

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