Bol domatesli lokanta usulü patlıcan musakka!

Hemen hemen herkesin sevdiği bir sebze olan patlıcan ile bugün musakka tarifi hazırlayacağız. Hem pratik hem de lokanta usulü, lezzeti yerinde bir musakka için tarifimizi mutlaka not edin!

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

3 adet uzun patlıcan

5 adet biber

450 gram domates

250 gram soğan

150 gram kıyma

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

120 gram sıvı yağ

PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI

Bir tencerede küçük küçük doğranmış soğanları, hafif pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra kıymayı ilave edin.

Kıyma suyunu çekince tuz, karabiber, küçük doğranmış domatesi de ilave ederek, hafif suyunu çekene kadar pişirin ve bir kenara alın.

Diğer bir yanda, patlıcanları 1,5 parmak kalınlığında yuvarlak veya çapraz dilimler halinde doğrayın. Yağı fazla çekmesin diye, bol tuzlu suyun içinde 30 dakika bekletin.

Patlıcanların suyunu iyice alarak, tavada kızartın. Kızarttığınız patlıcanları tencereye dizin.

Önceden hazırlamış olduğunuz harcı, patlıcanların üzerine dökün.

Domates ve biberleri karışımın üzerine güzelce dizin. Tuz ve 1,5 litre suyu ilave ederek yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Bununla birlikte patlıcanların kararmaması için şekerli suda bekletebilirsiniz.

Patlıcanların çıtır çıtır olması için mutlaka kızartmadan önce kağıt havluyla fazla suyunu alın ve kızartırken yağın çok kızgın olmasına dikkat edin.



