YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bol domatesli lokanta usulü patlıcan musakka!

Bol domatesli lokanta usulü patlıcan musakka!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sebzeleri arasında en çok tüketilen patlıcan ile harika bir yemek yapıyoruz: Patlıcan musakka tarifi. Geleneksel tariflerimizden biri olan musakkayı fırında ya da ocakta pişirebilirsiniz. Dilerseniz kıymalı harcını kuşbaşı et ile de hazırlayabilirsiniz. Lokanta usulü musakka tarifimiz gerçek bir lezzet şölenine dönüştü...

Hemen hemen herkesin sevdiği bir sebze olan patlıcan ile bugün musakka tarifi hazırlayacağız. Hem pratik hem de lokanta usulü, lezzeti yerinde bir musakka için tarifimizi mutlaka not edin!

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

  • 3 adet uzun patlıcan
  • 5 adet biber
  • 450 gram domates
  • 250 gram soğan
  • 150 gram kıyma
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 120 gram sıvı yağ

Screenshot_38

PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI

  • Bir tencerede küçük küçük doğranmış soğanları, hafif pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra kıymayı ilave edin.
  • Kıyma suyunu çekince tuz, karabiber, küçük doğranmış domatesi de ilave ederek, hafif suyunu çekene kadar pişirin ve bir kenara alın.
  • Diğer bir yanda, patlıcanları 1,5 parmak kalınlığında yuvarlak veya çapraz dilimler halinde doğrayın. Yağı fazla çekmesin diye, bol tuzlu suyun içinde 30 dakika bekletin.
  • Patlıcanların suyunu iyice alarak, tavada kızartın. Kızarttığınız patlıcanları tencereye dizin.
  • Önceden hazırlamış olduğunuz harcı, patlıcanların üzerine dökün.
  • Domates ve biberleri karışımın üzerine güzelce dizin. Tuz ve 1,5 litre suyu ilave ederek yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Bununla birlikte patlıcanların kararmaması için şekerli suda bekletebilirsiniz.
Patlıcanların çıtır çıtır olması için mutlaka kızartmadan önce kağıt havluyla fazla suyunu alın ve kızartırken yağın çok kızgın olmasına dikkat edin.

Pilavınız arttıysa çöpe atmayın: Çorba da oluyor, köfte de!Pilavınız arttıysa çöpe atmayın: Çorba da oluyor, köfte de!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmeziHazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi
Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Ünlü futbol adamının oğlu da katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Ünlü futbol adamının oğlu da katıldı

İçindeki küçük tohumlar neler neler yapıyor! 3 tane yenmesi halinde...

İçindeki küçük tohumlar neler neler yapıyor! 3 tane yenmesi halinde...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Diğer Haberler

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktaları artık sır değil! Saray mutfağının klasiği tulumba tatlısını çıtır yapabilmek için...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Kahvaltıda ne yenir diye düşünenler için 10 sağlıklı kahvaltı tarifi

Kilo aldırmıyor, hemen doyuruyor! İşte lezzetli mi lezzetli kahvaltı önerileri

Anneannelerimizden kalma çözüm yöntemi: Ev yapımı boğaz pastili!

Doğal şifa! Öksürükten eser bırakmıyor

Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.