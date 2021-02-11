Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Beyaz lahana ve kırmızı et iyi bir ikilidir. Hal böyle olunca etli lahana sarması tarifi tadından yenmez olur. Şimdi meraklıları için “etli lahana sarması tarifi ile birlikte sarmalık lahana nasıl seçilir?” Konusunu ele alacağız.
Malzeme Listesi
(4 Kişilik - 30 dakika)
Hazırlanışı
Adım 1: Lahananız büyükse 4 parçaya, orta boy ise 2 parçaya bölün ve sarmada kullanacağınız yaprakları ayırın. Kaynar suda yapraklar hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yaprakları soğuk suya alın.
Adım 2: Ayrı bir kabın içinde iç harcı için gerekli olan (soğan, yıkanmış pirinç, kıyma, salçalar, domates, maydanoz ve baharatlar) tüm malzemeleri koyup iyice yoğurun.
Adım 3: Haşlayıp süzdüğünüz lahana yapraklarının damarlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin. Çıkarttığınız damarlı kısımları tencerenin dibine dizin.
Adım 4: Lahana yapraklarını saracağınız boyutlarda dilimleyin. Etli iç harçtan bir miktar alıp lahanayı sarın. Sarmaları tencerede boşluk kalmayacak şekilde dizin, tüm yapraklar bitinceye kadar bu işlemi uygulayın.
Adım 5: Bir bardağın içinde su ve domates salçasını karıştırıp sarmaların üzerine gezdirin. Sarmaların biraz üzerine çıkacak kadar daha su ilave edin ve tereyağını küçük parçalar halinde üzerine serpiştirin.
Adım 6: Üzerine uygun ebatta bir tabak kapatın ve pişirmeye bırakın. Yaklaşık 20-25 dakika pişirdikten sonra sıcak servis yapabilirsiniz.
İlk başta boyut olarak küçük değil, orta ya da büyük boy bir lahana tercih etmelisiniz. Lahanayı seçerken üzerine bastırın. Lahana esniyorsa sarma için idealdir.
Bir porsiyon etli lahana sarması ortalama 122 kaloridir.
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