Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Beyaz lahana ve kırmızı et iyi bir ikilidir. Hal böyle olunca etli lahana sarması tarifi tadından yenmez olur. Şimdi meraklıları için “etli lahana sarması tarifi ile birlikte sarmalık lahana nasıl seçilir?” Konusunu ele alacağız.

ETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzeme Listesi

1,5 kg lahana

150 gr kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1/2 çay bardağı pirinç

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

15 dal ince doğranmış maydanoz

göz kararı tuz, karabiber

1 yemek kaşığı tereyağ

1/2 yemek kaşığı domates salçası

Göz kararı su

(4 Kişilik - 30 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1: Lahananız büyükse 4 parçaya, orta boy ise 2 parçaya bölün ve sarmada kullanacağınız yaprakları ayırın. Kaynar suda yapraklar hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yaprakları soğuk suya alın.

Adım 2: Ayrı bir kabın içinde iç harcı için gerekli olan (soğan, yıkanmış pirinç, kıyma, salçalar, domates, maydanoz ve baharatlar) tüm malzemeleri koyup iyice yoğurun.

Adım 3: Haşlayıp süzdüğünüz lahana yapraklarının damarlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin. Çıkarttığınız damarlı kısımları tencerenin dibine dizin.

Adım 4: Lahana yapraklarını saracağınız boyutlarda dilimleyin. Etli iç harçtan bir miktar alıp lahanayı sarın. Sarmaları tencerede boşluk kalmayacak şekilde dizin, tüm yapraklar bitinceye kadar bu işlemi uygulayın.