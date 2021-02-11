YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etli lahana sarması tarifi nasıl yapılır diyenler için bütün detayları ele aldık ve temelde doğru lahana seçme işini ele aldık. Pişiren herkesten tam not alan etli lahana sarması tarifimizi ilk kez pişirenler de kesinlikle korkmamalı. Çünkü bu tarif sayesinde işler çok pratik bir hal alacak.

Beyaz lahana ve kırmızı et iyi bir ikilidir. Hal böyle olunca etli lahana sarması tarifi tadından yenmez olur. Şimdi meraklıları için “etli lahana sarması tarifi ile birlikte sarmalık lahana nasıl seçilir?” Konusunu ele alacağız.

ETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzeme Listesi

  • 1,5 kg lahana
  • 150 gr kıyma
  • 1 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 1/2 çay bardağı pirinç
  • 1/2 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1,5 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • 15 dal ince doğranmış maydanoz
  • göz kararı tuz, karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1/2 yemek kaşığı domates salçası
  • Göz kararı su

(4 Kişilik - 30 dakika)

Screenshot_14

Hazırlanışı

Adım 1: Lahananız büyükse 4 parçaya, orta boy ise 2 parçaya bölün ve sarmada kullanacağınız yaprakları ayırın. Kaynar suda yapraklar hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yaprakları soğuk suya alın.

Adım 2: Ayrı bir kabın içinde iç harcı için gerekli olan (soğan, yıkanmış pirinç, kıyma, salçalar, domates, maydanoz ve baharatlar) tüm malzemeleri koyup iyice yoğurun.

Adım 3: Haşlayıp süzdüğünüz lahana yapraklarının damarlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin. Çıkarttığınız damarlı kısımları tencerenin dibine dizin.

Adım 4: Lahana yapraklarını saracağınız boyutlarda dilimleyin. Etli iç harçtan bir miktar alıp lahanayı sarın. Sarmaları tencerede boşluk kalmayacak şekilde dizin, tüm yapraklar bitinceye kadar bu işlemi uygulayın.

Adım 5: Bir bardağın içinde su ve domates salçasını karıştırıp sarmaların üzerine gezdirin. Sarmaların biraz üzerine çıkacak kadar daha su ilave edin ve tereyağını küçük parçalar halinde üzerine serpiştirin.

Adım 6: Üzerine uygun ebatta bir tabak kapatın ve pişirmeye bırakın. Yaklaşık 20-25 dakika pişirdikten sonra sıcak servis yapabilirsiniz.

Screenshot_13

SARMA YAPMAK İÇİN LAHANA NASIL SEÇİLİR?

İlk başta boyut olarak küçük değil, orta ya da büyük boy bir lahana tercih etmelisiniz. Lahanayı seçerken üzerine bastırın. Lahana esniyorsa sarma için idealdir.

ETLİ LAHANA SARMASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon etli lahana sarması ortalama 122 kaloridir.

Karadeniz’in incisi hamsi, pilavla buluştu: Hamsili pilav tarifi!Karadeniz’in incisi hamsi, pilavla buluştu: Hamsili pilav tarifi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz 50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz
Karadeniz’in incisi hamsi pilavla buluştuKaradeniz’in incisi hamsi pilavla buluştu
Saraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray PilavıSaraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray Pilavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Erkekte aradığı özellikleri saydı!

Erkekte aradığı özellikleri saydı!

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı!

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı!

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor

Balıktan sonra yemenin bir nedeni var! Meğer içindeki şeyler...

Balıktan sonra yemenin bir nedeni var! Meğer içindeki şeyler...

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Yumuşacık olması sağlayan şey üstüne dökülen sosu

Yumuşacık olması sağlayan şey üstüne dökülen sosu

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Diğer Haberler

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Karadeniz’in incisi hamsi, pilavla buluştu: Hamsili pilav tarifi!

Karadeniz’in incisi hamsi pilavla buluştu

Balığın üstüne helva yemenin bir nedeni var: Güveçte pişen helva tarifi!

Balıktan sonra yemenin bir nedeni var! Meğer içindeki şeyler...

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor: Ağzınıza layık profiterol tarifi!

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor

Ustası tek tek anlattı: Pizza hamuru yapmanın incelikleri! Ünlü restoranlardaki sır...

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı! Birkaç damla limon bakın neler yapıyor

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.