Geçmişten günümüze en çok izlenen Marvel filmleri

Teknolojinin gelişmesi, sinema sektöründeki dengelerin değişmesinde de önemli bir rol oynadı. Eskiden yapımı pek de mümkün olmayan süper kahraman filmleri, şimdilerde muazzam bir şekilde çekiliyor.

Genel olarak süper kahraman filmlerinin beyaz perdede başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat bu filmlerin prodüksiyon maliyeti de normal bir filme göre hayli yüksek oluyor. Doğal olarak sadece maliyeti karşılamak için bile gişede 500 milyon doların üzerinde bir hasılat yapılması gerekiyor. Genele bakıldığında da filmlerin pek çoğunun 500 milyon dolarlık barajı aştığını görüyoruz. Bazıları ise bu barajı aşmakla da kalmayıp, rekor düzeyde gelirlere ulaşıyor. İşte bu yazımızda en çok hasılat yapan, en çok izlenen Marvel filmleri ile karşınızdayız. Peki Marvel sinematik evrenine damga vuran bu yapımlar hangileri?

Hemen baştan belirtelim. En çok izlenen Marvel filmleri listemize, tüm yapımcılar tarafından çekilen filmleri dahil ettik. Yani herhangi bir filmin bu listeye girmesi için giriş jeneriğinde Marvel logosu görünmesi yeterli diyebiliriz.