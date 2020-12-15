Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!

Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!

Seray Üstün Seray Üstün 15.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!

Globalleşen dünya dünya düzeniyle birlikte teknoloji adeta başını alıp gitti. Teknolojik gelişmelerin hızına insanların yetişmediği bu günlerden sizleri yüzyıllar öncesine götürüyoruz. O zamanın teknolojik aletleri sizleri epey şaşırtacak. Ekranınızın ayarlarıyla oynanmayın karşınızda zamana kafa tutan teknolojik aletler!

Bundan 20 yıl öncesini düşündüğünüzde cep telefonunuzun olması bile sizi havalı bir insan yapıyordu. Ancak teknolojik gelişmelerin uzaya çıkmasıyla dokunmatik ekranlar ve yüz tanıma özellikleri cep telefonlarına entegre edildi. Sizi yüzyıllar önce geleceğin teknolojisine ışık tutan tarihi bir hız trenine götürüyoruz.

YEDİ KİTABIN AYNI ANDA AÇILMASI SAĞLAYAN KÜTÜPHANE ARACI

KÜTÜPHANE ARACI

Puebla’da bulunan Palafoxiana Kütüphanesi’nde sergilenen bu aleti ilk defa görenler ne olduğunu anlamakta biraz zorluk yaşıyor. Bir araştırmacı tarafından geliştirilen bu 300 yıllık alet aynı anda 7 kitabın açılmasına ve okunmasına yardımcı oluyor. Sanıyoruz ki masanın üzerine yığılan kitaplar arasında kaybolmamanın formülü bundan 300 yıl önce bulmuş.

350 YILLIK CEP SAATİ

cep saati

Tek Kolombiya zümrütünden oyulan bu 350 yıllık cep saati dedelerin köstekli saat olarak kullandıkları aksesuarların atasını oluşturuyor. Aslında bakarsanız, büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda çok kullanışlı gözükmeyen bu saat oldukça ince bir işçiliğin eser olarak ortaya çıkmış.

ELEKTRİKLİ DAR HATLI TREN

elektrikli tren

1955 yılında New York’un trafik hızını kesmek amacıyla tasarlanan bu tren Hollanda tüneline kurulmuş. Tek kişilik vagonlarla bu hatı genellikle polisler görev yerlerine yetişmek için kullanıyormuş.

MORISSON BARINAĞI

MORISSON BARINAĞI

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ‘Blitz’ bombalama baskınları sırasında çöken evlerinde korunmak adına insanlar Morisson Barınağı’nı geliştirmiş. Kafesi ve tabutu andıran görüntüsüyle bu barınak pek çok kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olmuş.

ROBO-VAC

kendi kendine temizleyen elektrik süpürgesi

Günümüzde kendi kendine hareket eden ve ev temizliğini büyük bir dikkatle yapan robot süpürgelerin atası 1959 yılında icat edilmiş. Amerikan Ulusal Sergisi’nde gösterilen bu alet, “Whirlpool'un Geleceğin Mucize Mutfağının Kendi Kendini Temizleyen Bir Elektrikli Süpürge Parçası” olarak isimlendirilmiş.

PHILCO PREDICTA TELEVİZYONU

televizyon

Siyah-beyaz televizyonlar, tüplüler, tek kanallı yayınlar derken televizyonun günümüzde geldiği nokta adeta hepimizin gözlerini yaşartıyor. Sinema sistemi, akıllı televizyonlar ve 3D teknolojisine inat 1950’li yılların sonunda televizyonuna yerleştirilen bir mekanizma ile tanışılmış. Bu sayede uzun yıllarca sabit duran televizyonlar sağa ya da sola kolaylıkla hareket edebilmiş.

DALIŞ ELBİSESİ

dalış elbisesi

Dünyanın en eski dalış elbisesinin fotoğrafını sunuyoruz size. Dalış severlerin o dönemde icat ettikleri bu kostüm sizce de biraz korkutucu değil mi? Balıkadamın vücut bulmuş haline “Merhaba” demeye ne dersiniz?

TAŞINABİLİR TELSİZ TELEFON

taşınabilir telsiz telefon

1973 yılında icat edilen ilk telsiz telefon Motoral Başkan Yardımcısı John F. Mitchell’in çektirdiği bu kareyle tüm dünyaya tanıtıldı. New York sokaklarının sembolü haline gelen telefon kulübelerinin önünde verilen bu poz oldukça manidar değil mi?

TELEFONTORNET

telefon kulesi

İsveç Stockholm’de yaklaşık 5.500 telefon hattının bağlı olduğu eski telefon kulesini görüyorsunuz. 1890 yılında çekilen bu kere iletişimin ilk izlerini gösteriyor.

MOTORLU PATEN

motorlu paten satıcısı

Motorlu paten, 1961 yılında Kaliforniya’da ortaya çıkmış. Benzinle çalışan bu alet o dönemde gençlerin favori eğlencesi haline gelmiş.

HESAP MAKİNESİ

hesap makinesi

Bu görüntünün sizin için pek bir şey ifade etmediğinin farkındayız. Şu anda eski bir hesap makinesinin açık yan görünümüne bakıyorsunuz.

TEK TEKERLEKLİ MOTORSİKLET

MOTORSİKLET

1925 yılında Almanya’da icat edilen tek tekerlekli motorsiklet görüntüsüyle dikkatleri çekmeyi başarmış. Hız beklentisinin minimumda tutulduğu motorsiklet günümüzdeki modellerine ilham olmuşa benziyor.

TELEVİZYON GÖZLÜĞÜ

televizyon gözlüğü

1960’lı yıllarda televizyon gözlüğü ilk defa ortaya çıkmış. Antenlerle desteklenen televizyon gözlükleri günümüzdeki 3D gözlüklerin atasını oluşturmuş.

AYAK BİSİKLETİ

ayak bisikleti

Pantenden sonra ayakları için bisiklet icat edilmiş. Ayak bisikletleri kullanımı konusu spor yapanların beklentilerini karşılamışa benziyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Tom ve Jerry’i heykele çeviren sanatçı...Tom ve Jerry’i heykele çeviren sanatçı...
Biri 'memnunum' dedi ama diğeri çok rahatsız olmuş Biri 'memnunum' dedi ama diğeri çok rahatsız olmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

İlginizi Çekebilir

Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler

Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Diğer Haberler

Eşiyle tartışan adam tam 450 kilometre yürüdü!

Tam 450 kilometre yürüdü! Nedeni ise şaşırttı...

Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Tom ve Jerry’i heykele çeviren sanatçı...

Rüyada alkol içmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada alkol içmek ne anlama gelir?

Rüya içinde rüya görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?

Rüyada çok yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada çok yılan görmek ne anlama gelir?

'Bir kere yaptırınca bir daha duramasın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.