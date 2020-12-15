Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!

Bundan 20 yıl öncesini düşündüğünüzde cep telefonunuzun olması bile sizi havalı bir insan yapıyordu. Ancak teknolojik gelişmelerin uzaya çıkmasıyla dokunmatik ekranlar ve yüz tanıma özellikleri cep telefonlarına entegre edildi. Sizi yüzyıllar önce geleceğin teknolojisine ışık tutan tarihi bir hız trenine götürüyoruz.
Puebla’da bulunan Palafoxiana Kütüphanesi’nde sergilenen bu aleti ilk defa görenler ne olduğunu anlamakta biraz zorluk yaşıyor. Bir araştırmacı tarafından geliştirilen bu 300 yıllık alet aynı anda 7 kitabın açılmasına ve okunmasına yardımcı oluyor. Sanıyoruz ki masanın üzerine yığılan kitaplar arasında kaybolmamanın formülü bundan 300 yıl önce bulmuş.
Tek Kolombiya zümrütünden oyulan bu 350 yıllık cep saati dedelerin köstekli saat olarak kullandıkları aksesuarların atasını oluşturuyor. Aslında bakarsanız, büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda çok kullanışlı gözükmeyen bu saat oldukça ince bir işçiliğin eser olarak ortaya çıkmış.
1955 yılında New York’un trafik hızını kesmek amacıyla tasarlanan bu tren Hollanda tüneline kurulmuş. Tek kişilik vagonlarla bu hatı genellikle polisler görev yerlerine yetişmek için kullanıyormuş.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ‘Blitz’ bombalama baskınları sırasında çöken evlerinde korunmak adına insanlar Morisson Barınağı’nı geliştirmiş. Kafesi ve tabutu andıran görüntüsüyle bu barınak pek çok kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olmuş.
Günümüzde kendi kendine hareket eden ve ev temizliğini büyük bir dikkatle yapan robot süpürgelerin atası 1959 yılında icat edilmiş. Amerikan Ulusal Sergisi’nde gösterilen bu alet, “Whirlpool'un Geleceğin Mucize Mutfağının Kendi Kendini Temizleyen Bir Elektrikli Süpürge Parçası” olarak isimlendirilmiş.
Siyah-beyaz televizyonlar, tüplüler, tek kanallı yayınlar derken televizyonun günümüzde geldiği nokta adeta hepimizin gözlerini yaşartıyor. Sinema sistemi, akıllı televizyonlar ve 3D teknolojisine inat 1950’li yılların sonunda televizyonuna yerleştirilen bir mekanizma ile tanışılmış. Bu sayede uzun yıllarca sabit duran televizyonlar sağa ya da sola kolaylıkla hareket edebilmiş.
Dünyanın en eski dalış elbisesinin fotoğrafını sunuyoruz size. Dalış severlerin o dönemde icat ettikleri bu kostüm sizce de biraz korkutucu değil mi? Balıkadamın vücut bulmuş haline “Merhaba” demeye ne dersiniz?
1973 yılında icat edilen ilk telsiz telefon Motoral Başkan Yardımcısı John F. Mitchell’in çektirdiği bu kareyle tüm dünyaya tanıtıldı. New York sokaklarının sembolü haline gelen telefon kulübelerinin önünde verilen bu poz oldukça manidar değil mi?
İsveç Stockholm’de yaklaşık 5.500 telefon hattının bağlı olduğu eski telefon kulesini görüyorsunuz. 1890 yılında çekilen bu kere iletişimin ilk izlerini gösteriyor.
Motorlu paten, 1961 yılında Kaliforniya’da ortaya çıkmış. Benzinle çalışan bu alet o dönemde gençlerin favori eğlencesi haline gelmiş.
Bu görüntünün sizin için pek bir şey ifade etmediğinin farkındayız. Şu anda eski bir hesap makinesinin açık yan görünümüne bakıyorsunuz.
1925 yılında Almanya’da icat edilen tek tekerlekli motorsiklet görüntüsüyle dikkatleri çekmeyi başarmış. Hız beklentisinin minimumda tutulduğu motorsiklet günümüzdeki modellerine ilham olmuşa benziyor.
1960’lı yıllarda televizyon gözlüğü ilk defa ortaya çıkmış. Antenlerle desteklenen televizyon gözlükleri günümüzdeki 3D gözlüklerin atasını oluşturmuş.
Pantenden sonra ayakları için bisiklet icat edilmiş. Ayak bisikletleri kullanımı konusu spor yapanların beklentilerini karşılamışa benziyor.
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