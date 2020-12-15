Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!

Bundan 20 yıl öncesini düşündüğünüzde cep telefonunuzun olması bile sizi havalı bir insan yapıyordu. Ancak teknolojik gelişmelerin uzaya çıkmasıyla dokunmatik ekranlar ve yüz tanıma özellikleri cep telefonlarına entegre edildi. Sizi yüzyıllar önce geleceğin teknolojisine ışık tutan tarihi bir hız trenine götürüyoruz.

YEDİ KİTABIN AYNI ANDA AÇILMASI SAĞLAYAN KÜTÜPHANE ARACI

Puebla’da bulunan Palafoxiana Kütüphanesi’nde sergilenen bu aleti ilk defa görenler ne olduğunu anlamakta biraz zorluk yaşıyor. Bir araştırmacı tarafından geliştirilen bu 300 yıllık alet aynı anda 7 kitabın açılmasına ve okunmasına yardımcı oluyor. Sanıyoruz ki masanın üzerine yığılan kitaplar arasında kaybolmamanın formülü bundan 300 yıl önce bulmuş.

350 YILLIK CEP SAATİ

Tek Kolombiya zümrütünden oyulan bu 350 yıllık cep saati dedelerin köstekli saat olarak kullandıkları aksesuarların atasını oluşturuyor. Aslında bakarsanız, büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda çok kullanışlı gözükmeyen bu saat oldukça ince bir işçiliğin eser olarak ortaya çıkmış.

ELEKTRİKLİ DAR HATLI TREN

1955 yılında New York’un trafik hızını kesmek amacıyla tasarlanan bu tren Hollanda tüneline kurulmuş. Tek kişilik vagonlarla bu hatı genellikle polisler görev yerlerine yetişmek için kullanıyormuş.