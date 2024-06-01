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  4. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Doktorundan kesin talimat geldi: "Yasak"

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Doktorundan kesin talimat geldi: "Yasak"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 11:43
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Geçtiğimiz ay beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık bir aydır fizik tedavisi devam eden İnanır'ın geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca öfkelendiği ve tansiyonun yükseldiği belirtildi. Usta oyuncuya doktorundan sağlığı için önemli bir talimat geldi.

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Doktorundan kesin talimat geldi: "Yasak"

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

O dönem entübe edilen İnanır, hastaneden taburcu edilmişti. Sanatçı geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca tekrardan hastaneye kaldırılmıştı.

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kadir ünanırkp

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İnanır'ın, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fizik tedavi gören ve bir hareketi yapmakta zorlandığı belirtilen usta oyuncunun, bu duruma öfkelendiği ifade edildi.

FİZİK TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Bu sırada tansiyonunun yükselmesiyle hastaneye götürülen İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

KADİR İANANIR0

Habertürk'ün haberine göre, İnanır'ın doktoru bir talimat verdi. Usta oyuncu için doktoru tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.

Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek.

Vitrin


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