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Geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık geçirmişti! Emin Bayram geri dönmüyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 10:17
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Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram yeni sezonda da Belçika ekibinde forma giymek için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık geçirmişti! Emin Bayram geri dönmüyor...

Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler netleşmeye başlarken, Sarı-Kırmızılılar geçen sezonu Westerlo'da geçiren Emin Bayram için karar verildi.

GERİ DÖNMÜYOR

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Transfer görüşmeleri sonrası yapılan anlaşmayla, Emin Bayram yeni sezonda da Belçika ekibinde forma giymeye devam edecek.

İMZA İÇİN BELÇİKA'YA GİTTİ

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Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından, 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti. Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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