Geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık geçirmişti! Emin Bayram geri dönmüyor...

Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler netleşmeye başlarken, Sarı-Kırmızılılar geçen sezonu Westerlo'da geçiren Emin Bayram için karar verildi.

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Transfer görüşmeleri sonrası yapılan anlaşmayla, Emin Bayram yeni sezonda da Belçika ekibinde forma giymeye devam edecek.

İMZA İÇİN BELÇİKA'YA GİTTİ

Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından, 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti. Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.