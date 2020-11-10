Geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmine imza atan Celine Sciamma yeni filminin çekimlerine başladı

Celine Sciamma, geçtiğimiz yıl büyük başarı yakalayan Portrait of a Lady on Fire filminin ardından elini çabuk tutarak yeni filmi için sete çıktı. Petite Maman çekimlerine Fransa’da başlayan yönetmen bu filminde 8 yaşındaki iki çocuğun yaşadıklarını beyaz perdeye aktaracak.

CANNES ÖDÜLLÜ FİLM

Adele Haenel ve Noémie Merlant'ın başrollerini paylaştığı yönetmenin dikkat çeken filmi Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait of a Lady on Fire), Cannes’da En İyi Senaryo Ödülüne layık görülmüştü. Bunun üzerine film dünya çapında gişede çok iyi bir performans sergiledi.

"Petite Maman", Sciamma’nın beşinci filmi olacak. Popüler Fransız senarist-yönetmen, daha önce 2011 yılında eleştirmenlerce beğenilen filmi Tomboy’da çocuk yıllarına ışık tutmuştu. "Petite Maman" ayrıca, "Portrait of a Lady on Fire"daki çalışmasıyla Cesar ödülü kazanan deneyimli görüntü yönetmeni Claire Mathon gibi kilit ekip üyelerini de geri getiriyor.



