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  4. Geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmine imza atan Celine Sciamma yeni filminin çekimlerine başladı

Geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmine imza atan Celine Sciamma yeni filminin çekimlerine başladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Portrait of a Lady on Fire'la büyük ses getiren yönetmen Celine Sciamma, yeni filminin çekimlerine Fransa’da başladı. 8 yaşında iki çocuğun yaşadıklarını konu alacak olan filmin adı Petite Maman olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmine imza atan Celine Sciamma yeni filminin çekimlerine başladı

Celine Sciamma, geçtiğimiz yıl büyük başarı yakalayan Portrait of a Lady on Fire filminin ardından elini çabuk tutarak yeni filmi için sete çıktı. Petite Maman çekimlerine Fransa’da başlayan yönetmen bu filminde 8 yaşındaki iki çocuğun yaşadıklarını beyaz perdeye aktaracak.

CANNES ÖDÜLLÜ FİLM

Adele Haenel ve Noémie Merlant'ın başrollerini paylaştığı yönetmenin dikkat çeken filmi Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait of a Lady on Fire), Cannes’da En İyi Senaryo Ödülüne layık görülmüştü. Bunun üzerine film dünya çapında gişede çok iyi bir performans sergiledi.

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"Petite Maman", Sciamma’nın beşinci filmi olacak. Popüler Fransız senarist-yönetmen, daha önce 2011 yılında eleştirmenlerce beğenilen filmi Tomboy’da çocuk yıllarına ışık tutmuştu. "Petite Maman" ayrıca, "Portrait of a Lady on Fire"daki çalışmasıyla Cesar ödülü kazanan deneyimli görüntü yönetmeni Claire Mathon gibi kilit ekip üyelerini de geri getiriyor.


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