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Önce Johnny Depp'i kovdular şimdi de...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde sonucu merakla beklenen iftira davasını kaybedince J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen Fantastik Canavarlar 3 filminden kovulmuştu. Kovulma haberi sonrası filmden erteleme haberi geldi.

Önce Johnny Depp'i kovdular şimdi de...

Johnny Depp’li Fantastik Canavarlar 3 filminin önümüzdeki yıl vizyonda olması planlanıyordu. Johnny Depp’i oyuncu kadrosundan çıkaran Warner Bros. Peşinden filmin vizyon tarihini erteledi. Fantastik Canavarlar 3 için ilk vizyon tarifi 12 Kasım 2021 olarak ilan edilmişti. Son yapılan açıklamaya göre 2022 yazı olarak planlanıyor. Net tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

JOHNNY DEPP SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Johnny Depp, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla: "Warner Bros., Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden istifa etmemi istendi ve bu talebe saygı duydum ve kabul ettim." ifadelerinde bulundu. Depp'in franchise'dan ayrılması, eşini dövdüğü iddiasıyla haber yapan magazin dergisi The Sun'a karşı açtığı hakaret davasını kaybetmesinden günler sonra geldi.

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FANTASTİK CANAVARLAR 3 HAKKINDA

Harry Potter'ın emektar yönetmeni David Yates’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Jude Law tarafından canlandırılan Albus Dumbledore'un sırdaşı haline gelen sihirbaz Newt Scamander (Eddie Redmayne) üzerine odaklanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller ve Dan Fogler gibi ünlü isimler yer alıyor. 2018 yapımı Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'ndan kısa bir süre Profesör Eulalie “Lally” Hicks rolünü üstlenen Jessica Williams'ın önümüzdeki filmde daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

2022 yazında vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Katherine Waterston, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol ve Jessica Williams gibi ünlü isimler yer alıyor.

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