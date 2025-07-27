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Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Tarhana Pişirme Yarışması, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. On yetenekli yarışmacının en iyi tarhanayı sunmak için ter döktüğü yarışmada, jüri üyeleri kokudan kıvama, lezzetten görselliğe kadar birçok kriteri dikkate alarak değerlendirme yaptı.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı...

Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile S.S. Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen yarışmaya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Gökhan Dağılgan, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Daire Amirleri, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, STK temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 1

Jüri üyeleri arasında ise Influencer Ayhan Mortepe, Antalya Gurmesi Murat Atay, Marka ve Patent Danışmanı Huriye Özener, Ramazan Çam ve Mehmet Kocabaş gibi isimler yer aldı.

"TARHANA YARIŞMASIYLA SİZLERLE BERABERİZ"

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın ödülleri verilirken, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara da hediyeleri verildi, teşekkür edildi.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 2

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, festivalin üçüncü gününde gerçekleşen tarhana yarışmasıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Bugün Tarhana Festivalimizin 3. günündeyiz. Tarhana yarışmasıyla sizlerle beraberiz. Birbirinden kıymetli 10 yarışmacımız bugün yarışacaklar. Kıymetli jürilerimiz de yanımızda; Dumlupınar Üniversitemizin kıymetli Rektörü Süleyman hocam ve Antalya gastronomi uzmanlarımızdan iki jürimiz ile birlikte keyifli bir yarışma olacak. Bu yarışmanın kaybedeni yok diyoruz biz. Tarhananın başkenti Gediz’den bütün hemşerilerimize saygılar sunuyorum" dedi.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 3

"GEDİZ TARHANA FESTİVALİ'Nİ 21 YILDIR YAPIYOR"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Gediz'deki festival atmosferine hayran kaldığını belirtti.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 4

Kızıltoprak, "Tarhananın başkenti Gediz’deyiz. Gediz Tarhana Festivali'ni 21 yıldır yapıyor. Çok başarılı, adeta büyük şehrin festival alanı gibi burası, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Birbirinden değerli kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız yaptıkları tarhanaları birinci olarak lans etmek istiyorlar. Hepsi gönülden birinci, hepsinin lezzeti çok farklı. Ben de jüri olarak bunların tadına bakacağım ama şimdi çok sıcak bir heyecan var. Gençler, ablalar, anneler birlikte sofraları düzenliyorlar. Gözümü onlardan ayıramıyorum çok heyecanlılar hakikaten. Hem sunumu hem lezzetiyle mükemmel bir tarhana festivalindeyiz. Gediz sadece ekonomik değerleriyle değil tarihi, kültürel değerleriyle turizm potansiyeliyle çok güzide bir ilçemiz. Burada yapılan her türlü kültürel, sanatsal faaliyetler ilçe halkının birbiriyle dayanışmasına ve çevre ilçelerimizin Gediz’i daha iyi tanımasına, hatta çevre illerden İzmir’den, Antalya’dan, Manisa’dan, Muğla’dan, Balıkesir’den, Uşak’tan gelenler var. Burası hakikaten tam bir festival alanı. Yaz akşamlarının sıcaklığı tatlı bir serinlikle bizi karşılıyor. Hem insanları çok güzel hem maharetli hem ürünleri de çok bereketli. İnşallah bu bereket bütün ilçelerimize, bütün şehirlerimize, ülkemize yayılır. Bu güzellikler yayılır. Festivalin başarılı olmasını temenni ediyorum. Bütün yarışmacılara da muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 5

Program sonunda Gediz’in tanınan isimlerinden Muzaffer Tutal’ın yazmış olduğu şiiri büyük alkış aldı.
Gediz Tarhana Festivali, sadece yöresel bir lezzeti tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bölge halkının bir araya gelmesini, kültürel alışverişi ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir etkinlik olmaya devam ediyor.

Gediz Tarhana Festivali: En iyi tarhanayı jüriye beğendirmek için yarıştılar: Tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliğine göre puan aldı... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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tarhana tarhana tarifi Kütahya Gediz
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