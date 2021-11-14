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Gedson Fernandes Galatasaray'a haber yolladı

14.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ısrarla yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı Benficalı Gedson Fernandes, menajeriyle konuştu ve Galatasaray'a gitmek istediğini iletti. Sezon başında Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç oyuncu için hareketli günler yaşanacak.

Gedson Fernandes Galatasaray'a haber yolladı
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması için yönetim ve teknik heyet geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda karar almıştı. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes var.

Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica'nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.

"GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu menajeri vasıtasıyla Benfica'ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gitmek istediğini iletti. Galatasaraylı yöneticilerle konuşan Gedson, "Galatasaray'a geri geliyorum" diyerek söz kestiği öğrenildi.

Bu sezon sadece üç lig maçında 47 dakika süre alan Gedson mutsuz olduğunu ve artık kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu da belirtti. Portekiz ekibinin de artık oyuncuyu satmaya razı olduğu da öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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