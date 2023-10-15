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Gedson Fernandes'ten Galatasaray maçı öncesi talep! ''Beni oynat hocam''

15.10.2023 11:04 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan yıldız oyuncu ne olursa olsun Galatasaray derbisinde oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, omzundaki ağrıların geçtiğini ve ayak bileğinin de iyiye gittiğini belirterek Burak Yılmaz'a Galatasaray derbisinde kesinlikle forma giymek istediğini iletti.

"BENİ OYNAT HOCAM"

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Burak Yılmaz ile özel olarak görüşen Gedson Fernandes, Galatasaray deplasmanında yer almak istediğini söyledi ve skor katkısı yapacağının da sözünü verdi. Özellikle Galatasaray maçı olmasından dolayı iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini ifade eden Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde sahada olacak.

MERT GÜNOK VE SALİH UÇAN DA YETİŞİYOR

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Mert Günok ve Salih Uçan'ın da derbiye yetişmesi beklenirken Eric Bailly'nin Galatasaray maçında sahada olamayacağı öğrenildi.

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