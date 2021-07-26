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Gedson Fernandes transferinde son dakika gelişmesi!

26.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz ekibi kampta gösterdiği performans sonrası kararını değiştirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus olumlu rapor sununca Galatasaray’ın 2+8 milyon Euro’luk teklifi de şu an için masada kaldı. Aslan, Portekiz ekibindeki gelişmelere göre hareket edecek.

Gedson Fernandes transferinde son dakika gelişmesi!

G.Saray’ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Benfica’dan bu operasyona rötar yaptıracak ya da çıkmaza sokacak bir yanıt geldi.

Portekiz ekibinin hazırlık kampında bulunan Gedson performansı ile göze girerken teknik direktörü Jorge Jesus da bu oyuncu için olumlu rapor sununca G.Saray’ın teklifi de şimdilik masada kaldı.

B PLANI OLABİLİR

Orta sahaya 2 takviye birden yapsa da Benfica Başkanı Rui Costa, G.Saray ile yapılan son görüşmede “Gedson’u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde” diyerek şu an için Portekizli futbolcuyu bırakmayı, transferini düşünmediklerini dile getirdi.

Bu yanıt Gedson’la transfer operasyonunda büyük aşama kaydetmek isteyen G.Saray’da hesapları bozdu.

Sarı kırmızılılar, Gedson için bekleyişe geçse de Benfica’nın kararını değiştirmeme olasılığına karşı alternatif planlar üretecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gedson bunlara gideceğine Pacos Ferreira’da top oyna daha iyi.
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