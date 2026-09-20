Geekbench 7 kaydı sırrını ele verdi! OnePlus 16’dan "Pro" sürprizi

OnePlus 16 için kısa süre önce ortaya çıkan Geekbench 7 kaydı, telefonun işlemcisine ilişkin yeni ipuçları sundu. GSMArena'nın aktardığına göre iki ana çekirdeğin saat hızları, cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro kullanılabileceğini düşündürüyor.

PRO İHTİMALİNİ ÇEKİRDEK HIZLARI GÜÇLENDİRİYOR

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 için standart ve Pro olmak üzere iki sürüm çıkarmayı planlıyor. Test kaydındaki çekirdek hızları da OnePlus 16'nın Pro sürümünü kullanacağı yönündeki değerlendirmeye dayanak oluşturuyor.

Daha önceki raporlarda, 5,0 GHz sınırını aşacağı söylenen sürümün Pro olduğu belirtiliyordu. Ancak yeni kayıtta görülen hızlardan hareketle yapılan bu değerlendirme, işlemci seçimine ilişkin bir çıkarım niteliğinde.

TEST KAYDINDA BELLEK VE YAZILIM BİLGİLERİ DE VAR

Geekbench 7 kaydında Adreno 850 GPU, 16 GB RAM ve Android 17 bilgileri de bulunuyor. Bu değerler, test edilen cihazın donanım ve yazılım yapılandırmasına dair ayrıntılar sunuyor.

OnePlus'ın daha önce paylaştığı resmi tanıtımın ardından telefonun özelliklerine ilişkin kapsamlı bir rapor da ortaya çıkmıştı. GSMArena, sızıntıların artmasını OnePlus 16'nın çıkışının yaklaşıyor olabileceğine işaret eden bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Kaynak: GSMArena