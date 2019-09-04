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Geekbench yeni sürümü ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 08:09 | Son Güncelleme

Peki, Geekbench 5 bir önceki sürüme göre farklı neler sunuyor?

Geekbench yeni sürümü ile karşımıza çıktı

Performans testi uygulaması olan Geekbench, zaman zaman yenilikler barındıran yeni sürümlerini yayınlıyordu. Uzun bir süredir yoluna Geekbench 4 ile devam eden firma bugün karşımıza yepyeni bir sürüm ile çıktı. Windows, iOS, Android ve macOS için eş zamanlı olarak yayınlanan Geekbench’in yeni sürümü Vulkan API desteği ile dikkat çekiyor.

Bir önceki sürüme göre daha kararlı sonuçlar gösteren yeni sürüm tüm platformlarda ücretsiz olarak yer alıyor. Yeni sürümde RAM performansının CPU performansı üzerindeki etkisini stabil olarak ölçmek için daha büyük veri kümeleri uygulamaya ekleniyor.

Windows 10 ve macOS’te karanlık temayı da destekleyen uygulamayı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Son olarak uygulamanın bir de ücretli Pro sürümünün olduğunu belirtelim. Ancak standart bir kullanıcıysanız ve sadece performans ölçmek istiyorsanız Pro sürüme ihtiyacınız yok.

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Anahtar Kelimeler:
Geekbench yeni sürüm Geekbench 5

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