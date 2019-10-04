GeForce 436.48 güncellemesi ile gözle görünür performans artışı

Bu sürüm ile iki oyunda da gözle görünür performans artışları yaşanıyor. Güncelleme ile oyun teknolojisi kategorisinde yer alan HTC VIVE Cosmos VR HMD’ye destek veriliyor.

nView – 149.77, HD Audio Driver – 1.3.38.21, NVIDIA PhysX System Software – 9.19.0218, GeForce Experience – 3.20.0.118, CUDA – 10.1 Standard NVIDIA Control Panel – 8.1.940.0 ve DCH NVIDIA Control Panel – 8.1.956.0 modüllerini de güncelleyen Nvidia, yaşanan sorunları da bu güncelleme ile çözüyor.

GeForce 436.48 güncellemesi ile Sandbox’ta yaşanan çökme sorunu, Tom Clancy’s The Division 2’de yaşanan DirectX 12 sorunu, Vulkan tabanlı oyunlarda GeForce Experience’ın çalışmama sorunu, oyunlarda objelerin kaybolma sorunu ve Cinema4D uygulamasındaki ghost efekt sorunu da çözülüyor.

Nvidia’nın yeni sürücülerini buradan indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklerken eğer ön tanımlı ayarlarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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