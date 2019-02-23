GeForce GTX 1660 Ti özellikleri neler?

Nvidia’nın uzun bir süredir GTX 10 serisi ile RTX 20 serisi arasında bir ekran kartı konumlandırması yapacağını sizlere aktarmıştık. GTX 1660 Ti olarak isimlendirilmesi beklenen bu model bugün tanıtıldı. Uygun fiyatlı olacağı söylenen bu ekran kartı 1.900 TL‘den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulacak.

GeForce GTX 1660 Ti, 1.536 CUDA çekirdeğine, 12 Gbps hızında çalışan 6 GB’lık GDDR6 belleğe ve daha fazla performans için kolayca hız aşırtma yapılabilen 1.8 GHz’lik çekirdek hızına sahip.

Turing GPU mimarisine sahip GTX 1660 Ti, önceki nesil Pascal mimarisinden 2 kat daha fazla TOPS sunmak için Turing’in gölgelendirici teknolojisindeki yeniliklerinden yararlanıyor.

Turing mimarisi, Pascal mimarisine oranla saatte 1.5 kat daha yüksek işlem kapasitesi ve 1.4 kat daha yüksek güç verimliliğini sunuyor.

120 watt‘lık bir güç tüketimine sahip GTX 1660 Ti, watt başına düşen performans değeri açısından sınıfındaki tüm GPU’lardan daha yüksek bir değer sunuyor.

GeForce GTX 1060 6GB’dan 1.5 kat daha hızlı olan Ti modeli, Fortnite, PUBG ve Apex Legends gibi oyunlarda 120 FPS değeri sunuyor.

GTX 1660 Ti modelini üretecek üreticilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ASUS

Colorful

EVGA

Gainward

Galaxy

Gigabyte

Innovision 3D

MSI

Palit

PNY

Zotac

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