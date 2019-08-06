Geleceğin robotları esnek bir yapıda olacak

Bilim insanları şu anda robotik teknoloji üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor ve özellikle de yumuşak robotlar ile ilgili başarı elde etmeye başladılar bile. Robotların yumuşak bir yapıya getirilmeleri onların daha insansı bir görüntü kazanmalarını sağlıyor. Şu an için bilim insanlarının yaptığı çalışmalar büyük ölçüde bu yönde.

Minicik demir parçacıklarının bulunduğu robotlar, manyetik bir alan yaratabiliyor. Böylece robotun çalışması için gerekli olan bütün iletkenlik ve manyetizma sağlanmış oluyor. Geriye kalan plastik yapı ise bükülebilir bir konumda olmasını sağlıyor.

North Carolina State Üniversitesi’nde malzeme bilimi ve mühendisliği dalında uzman ve aynı zamanda araştırmada görevli olan Joe Tracy, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu tarz robotlara yerleştirecekleri LED ışıklar sayesinde istedikleri gibi bükebileceklerini ve bu sayede daha rahat kullanacaklarını ifade etti.

LED ışıkları sayesinde şekillendirilebilen bu yumuşak robotlar, ağırlıklı olarak Biyomedikal ve Havacılık sektörlerinde kullanılacak. Peki sizce de geleceğin robotik teknolojisi olarak görülen yumuşak robotlar, daha farklı hangi alanlarda yarar sağlayabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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