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Ne boya ne de yapay zeka! Kan kırmızısı akan nehrin sırrı ortaya çıktı

Peru'nun Cusco bölgesinde bulunan Palquella Pucamayu nehri, yılın belirli dönemlerinde aldığı kan kırmızısı renkle görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerine birçok kişi inanmakta güçlük çekse de bu sıra dışı manzara tamamen doğal yollarla oluşuyor. Peki, nehrin suyunu kırmızıya dönüştüren şey ne?

Ne boya ne de yapay zeka! Kan kırmızısı akan nehrin sırrı ortaya çıktı
Gökçen Kökden

Güney Amerika ülkesi Peru'da bulunan Vilcanota Dağları, dünyanın en sıra dışı doğa olaylarından birine ev sahipliği yapıyor. Cusco bölgesindeki kayalık vadilerin arasından geçen yerel adıyla Kırmızı Nehir veya Rio Vermelho, yağışlı mevsimde kan kırmızıya dönüşerek dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.

Ne boya ne de yapay zeka! Kan kırmızısı akan nehrin sırrı ortaya çıktı 1

Bölge halkı tarafından Palquella Pucamayu olarak adlandırılan nehir, Cusco şehrine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, renkli dağlarıyla ünlü Palcoyo Gökkuşağı Dağı'nın yakınlarında bulunuyor.

SADECE 5 KİLOMETRE BOYUNCA KIRMIZI AKIYOR

Nehrin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kırmızı rengini tüm güzergâhı boyunca korumaması. Palquella Pucamayu, yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde kırmızı renkte akıyor. Ardından bölgedeki diğer akarsularla birleşerek rengini yavaş yavaş kaybediyor. Ortaya çıkan görüntü, özellikle çevresindeki kayalık vadilerle birleştiğinde oldukça sıra dışı bir manzara oluşturuyor.

NEHRİN KIRMIZI AKMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ne boya ne de yapay zeka! Kan kırmızısı akan nehrin sırrı ortaya çıktı 2

Nehrin kırmızıya dönüşmesinin arkasında herhangi bir kimyasal boya ya da insan müdahalesi bulunmuyor. Bu doğa olayının temel nedeni, dağlık bölgede bulunan demir oksit bakımından zengin topraklar. Yağışların artmasıyla birlikte dağlardan taşınan kırmızı renkli toprak ve tortular nehir suyuna karışıyor. Böylece normalde çamurlu kahverengi görünen su, belirgin bir kırmızı renk alıyor. Yağış miktarı azaldığında ise nehir yeniden alışılmış kahverengi görünümüne dönüyor.

YILIN SADECE BELİRLİ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEBİLİYOR

Kırmızı nehrin en belirgin şekilde görülebildiği dönem, Peru'da yağışlı mevsimin yaşandığı aralık ve nisan ayları arası. Bu aylarda artan yağışlar, demir oksit içeren toprağın suya daha fazla karışmasına neden oluyor. Ancak Vilcanota Dağları'nda yağışlı mevsimde yürüyüş yapmak, kaygan yollar ve zorlu hava koşulları nedeniyle daha güç olabiliyor. Bu nedenle kırmızı nehri yerinde görmek isteyen ziyaretçilerin bölgedeki hava ve yol koşullarını dikkate alması gerekiyor.

GÖRÜNTÜLERİN GERÇEK OLDUĞUNA İNANMAKTA ZORLANIYORLAR

Ne boya ne de yapay zeka! Kan kırmızısı akan nehrin sırrı ortaya çıktı 3

Cusco'nun kırmızı nehrine ait fotoğraf ve videolar uzun yıllardır sosyal medyada paylaşılıyor. Nehrin alışılmadık görüntüsü nedeniyle bazı kullanıcılar fotoğrafların dijital ortamda düzenlendiğini veya yapay zekayla oluşturulduğunu düşünüyor. Ancak Palquella Pucamayu gerçek bir nehir ve kırmızı rengi doğal bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor. Demir oksit bakımından zengin tortuların yağmur sularıyla taşınması, bu sıra dışı manzaranın oluşmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Peru nehir
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