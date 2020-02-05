"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak

NİĞDE (AA) - Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin iletişim fakültesi öğrencileri için isabetli ve yerinde olduğunu söyledi.

AA'nın Kuvayı Milliye ruhu taşıyan bir ajans olduğunu belirten Avşar, "AA, bize bu devleti armağan eden kurumların güzidelerinden birisidir. AA gibi yerli ve milli değerlere, bu şuura sahip ajansların ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz. Çünkü zaman, algı yönetimleri ve bu algılara karşı koyma zamanıdır. AA, devletimizi, hakkımızı, hukukumuzu, medeniyetimizi müdafaa eden bir reflekse sahip gazi ve muharip bir ajanstır." değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, böyle bir ajansın, 100'üncü yaşında öğrencilerle buluşması, onların kabiliyetlerini ortaya koyacak projeler yapmasını önemli bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: