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"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak

NİĞDE HABERLERİ  | 05.02.2020 19:05 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar: - "Projenin öğrencilerimize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. En azından kamerayı kullanma, kurguyu yapma, senaryoyu yazma, öngörme gibi pek çok yönden çocukların içerisindeki habercilikle sanatçılığı birleştiren bir misyonu harekete geçireceğini değerlendiriyorum"

NİĞDE (AA) - Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin iletişim fakültesi öğrencileri için isabetli ve yerinde olduğunu söyledi.

AA'nın Kuvayı Milliye ruhu taşıyan bir ajans olduğunu belirten Avşar, "AA, bize bu devleti armağan eden kurumların güzidelerinden birisidir. AA gibi yerli ve milli değerlere, bu şuura sahip ajansların ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz. Çünkü zaman, algı yönetimleri ve bu algılara karşı koyma zamanıdır. AA, devletimizi, hakkımızı, hukukumuzu, medeniyetimizi müdafaa eden bir reflekse sahip gazi ve muharip bir ajanstır." değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, böyle bir ajansın, 100'üncü yaşında öğrencilerle buluşması, onların kabiliyetlerini ortaya koyacak projeler yapmasını önemli bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teorik bilgilerin elbette bir noktaya kadar geçerliliği vardır ama sahaya dökülmemiş, sahada kendini göstermemiş bilgilerin de testi ve geçerliliği yoktur. Proje bu açıdan, çocuklarımız için muazzam bir uygulama alanı olacaktır. Tabiri caizse öğrencilerimiz hem tohum ekecek hem büyütecek hem de hasat edecek. Projenin öğrencilerimize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. En azından kamerayı kullanma, kurguyu yapma, senaryoyu yazma, öngörme gibi pek çok yönden çocukların içerisindeki habercilikle sanatçılığı birleştiren bir misyonu harekete geçireceğini değerlendiriyorum."

Öğrencilerin deneyim kazanacağı bu fırsat için AA'ya teşekkür eden Avşar, öğrencilerin güzel işlere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

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