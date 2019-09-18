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Gelecekten gelen Notebook! Asus Zenbook 14 İncelemesi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 18.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Zenbook serisinde, premium segmenti temsil eden yeni modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda duyurulan çift ekranlı modellerinden olan ve Asus’un, touchpad kısmına küçük bir IPS panel sığdırdığı, Zenbook 14 UX434F modelini inceliyoruz.

Teknik ayrıntılarına baktığımızda harici Nvidia grafik işlemcisiyle birlikte gelen ultrabook sınıfındaki cihazın 500GB boyutundaki yüksek hızlı NVMe SSD’ye sahip olması da ayrıca dikkat çeken detayların başında geliyor.

Ultrabook sınıfı için görece üst düzey bir performansı aynı zamanda ince bir işçilik ve tasarım ile birleştirmeyi başaran Asus Zenbook 14 UX434F, açıkçası bizim en favori ürünlerimizden biri oldu ve incelemekten büyük keyif aldık. Hadi gelin hep birlikte bu heyecan verici cihaza yakından bakalım.

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asus zenbook asus notebook Zenbook 14 UX434F

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