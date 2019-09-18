Gelecekten gelen Notebook! Asus Zenbook 14 İncelemesi

Teknik ayrıntılarına baktığımızda harici Nvidia grafik işlemcisiyle birlikte gelen ultrabook sınıfındaki cihazın 500GB boyutundaki yüksek hızlı NVMe SSD’ye sahip olması da ayrıca dikkat çeken detayların başında geliyor.

Ultrabook sınıfı için görece üst düzey bir performansı aynı zamanda ince bir işçilik ve tasarım ile birleştirmeyi başaran Asus Zenbook 14 UX434F, açıkçası bizim en favori ürünlerimizden biri oldu ve incelemekten büyük keyif aldık. Hadi gelin hep birlikte bu heyecan verici cihaza yakından bakalım.



