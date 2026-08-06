Türkiye'ye geldi hayatının şokunu yaşadı! Baş ağrısıyla hastaneye gitti: "12 ay ömrünüz kaldı" dediler

İngiltere'nin Kent kontluğundaki Gravesend kasabasında yaşayan 38 yaşındaki Kris Bennett, geçen yıl ailesiyle çıktığı Türkiye tatilinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı.

Kendi boya ve dekorasyon şirketini kurarak yeni bir döneme başlayan Bennett, yaşadığı ağrıları önce stres ve denizde kaptığını düşündüğü kulak enfeksiyonuna bağladı.

KONUŞMAKTA ZORLANINCA HASTANEYE GİTTİ

İngiltere'ye döndükten sonra doktora başvuran Bennett'e ilk etapta küme tipi baş ağrısı şüphesiyle değerlendirme yapıldı.

Ancak partneri Hollie Boswell'in doğum gününü kutlamak için gittikleri spa merkezinde aniden konuşmakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı anları anlatan Bennett, "Havuzdan çıktım ve konuşmaya çalıştım ama kelimeler ağzımdan düzgün çıkmıyordu. O an bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım." dedi.

BEYNİNDE 5 SANTİMETRELİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan beyin taramalarında Bennett'in beyninin sol tarafında yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde bir tümör bulundu.

Londra'daki King's College Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 8 saatlik açık beyin ameliyatında tümörün yüzde 85'i çıkarıldı. Kalan bölüm ise sağlıklı beyin dokusuna yapışık olduğu için alınamadı.

"12 İLA 18 AY ÖMRÜNÜZ KALDI" DEDİLER

Ameliyat sonrası yapılan biyopsi, Bennett'e evre 4 ve en agresif beyin tümörü türlerinden biri teşhis edildiğini ortaya koydu.

Doktorlar, hastalığın tedavisinin bulunmadığını ve ortalama yaşam süresinin 12 ila 18 ay olduğunu söyledi.

Bennett, "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Bana bunun tedavisinin olmadığını ve en fazla 12 ila 18 ay yaşayabileceğimi söylediler." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BİR GECEDE YOK OLDU"

Kemoteravi tedavisi devam eden Bennett, teşhisin ardından işini kapatmak zorunda kaldığını, çalışma aracını sattığını ve nöbet geçirme riski nedeniyle ehliyetini teslim ettiğini anlattı.

"Hayatım bir gecede yok oldu. İşimi, bağımsızlığımı ve kimliğimin büyük bir kısmını kaybettim." diyen Bennett, en büyük korkusunun çocuklarını geride bırakmak olduğunu söyledi. "Çocuklarımı düşündüğümde nefes almakta bile zorlanıyorum." sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.