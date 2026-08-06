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Türkiye'ye geldi hayatının şokunu yaşadı! Baş ağrısıyla hastaneye gitti: "12 ay ömrünüz kaldı" dediler

38 yaşındaki Kris Bennett'in Türkiye tatilinde başlayan şiddetli baş ağrıları tatilini kabusa çevirdi. İlk başta kulak enfeksiyonu kaynaklı sanılan ağrının aslında genç babanın beyninde 5 santimetrelik tümör olduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye'ye geldi hayatının şokunu yaşadı! Baş ağrısıyla hastaneye gitti: "12 ay ömrünüz kaldı" dediler
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'nin Kent kontluğundaki Gravesend kasabasında yaşayan 38 yaşındaki Kris Bennett, geçen yıl ailesiyle çıktığı Türkiye tatilinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı.

Kendi boya ve dekorasyon şirketini kurarak yeni bir döneme başlayan Bennett, yaşadığı ağrıları önce stres ve denizde kaptığını düşündüğü kulak enfeksiyonuna bağladı.

Türkiye ye geldi hayatının şokunu yaşadı! Baş ağrısıyla hastaneye gitti: "12 ay ömrünüz kaldı" dediler 1

KONUŞMAKTA ZORLANINCA HASTANEYE GİTTİ

İngiltere'ye döndükten sonra doktora başvuran Bennett'e ilk etapta küme tipi baş ağrısı şüphesiyle değerlendirme yapıldı.

Ancak partneri Hollie Boswell'in doğum gününü kutlamak için gittikleri spa merkezinde aniden konuşmakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı anları anlatan Bennett, "Havuzdan çıktım ve konuşmaya çalıştım ama kelimeler ağzımdan düzgün çıkmıyordu. O an bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım." dedi.

BEYNİNDE 5 SANTİMETRELİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan beyin taramalarında Bennett'in beyninin sol tarafında yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde bir tümör bulundu.

Londra'daki King's College Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 8 saatlik açık beyin ameliyatında tümörün yüzde 85'i çıkarıldı. Kalan bölüm ise sağlıklı beyin dokusuna yapışık olduğu için alınamadı.

Türkiye ye geldi hayatının şokunu yaşadı! Baş ağrısıyla hastaneye gitti: "12 ay ömrünüz kaldı" dediler 2

"12 İLA 18 AY ÖMRÜNÜZ KALDI" DEDİLER

Ameliyat sonrası yapılan biyopsi, Bennett'e evre 4 ve en agresif beyin tümörü türlerinden biri teşhis edildiğini ortaya koydu.

Doktorlar, hastalığın tedavisinin bulunmadığını ve ortalama yaşam süresinin 12 ila 18 ay olduğunu söyledi.

Bennett, "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Bana bunun tedavisinin olmadığını ve en fazla 12 ila 18 ay yaşayabileceğimi söylediler." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BİR GECEDE YOK OLDU"

Kemoteravi tedavisi devam eden Bennett, teşhisin ardından işini kapatmak zorunda kaldığını, çalışma aracını sattığını ve nöbet geçirme riski nedeniyle ehliyetini teslim ettiğini anlattı.

"Hayatım bir gecede yok oldu. İşimi, bağımsızlığımı ve kimliğimin büyük bir kısmını kaybettim." diyen Bennett, en büyük korkusunun çocuklarını geride bırakmak olduğunu söyledi. "Çocuklarımı düşündüğümde nefes almakta bile zorlanıyorum." sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kulak tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hangi yaz tatilinde oluyor bu olay ? Ona göre hesap yapacağım. 12-18 ay ömrü kaldığına göre sanırım bu kış ahirete intikal edecek. Allah sabır versin ne diyelim
Allah şifa versin
Allah ne takdir ettim ise o olur, tedavisi olmayan 2 sey ölüm ve ihtiyarlık. Şafi olan Allah şifayı da verir.
@hawkie_1930_gfhfo peki niye vermiyor hacı şifa tedavi edilecek hastalıklar versede tedavisi olsa
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