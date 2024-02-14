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    Gelen misafirlerin "Bunun tarifi ne?" diye sormadan geçemeyeceği leziz tarifler

    12.02.2024 16:11 | Son Güncelleme:
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    Lezzetli Sırlar: Misafirlerinizin Sormadan Geçemediği Tarifler! Gelen misafirlerinizi büyüleyen, her lokması bir hikaye anlatan bu tarifler, sofranızı adeta bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Sır dolu lezzetlerin keyfini yaşamak için daha fazla beklemeyin

    Gelen misafirlerin "Bunun tarifi ne?" diye sormadan geçemeyeceği leziz tarifler

    Tabaklarınızı zenginleştirecek, misafirlerinizin dilinden düşmeyecek leziz tariflerle dolu sofralar hazırlamaya ne dersiniz? İşte size özel birkaç öneri:

    Zencefilli ve Bal Soslu Tavuk Tarifi

    Malzemeler:
    500 gram tavuk göğsü (kemiksiz, derisiz, kuşbaşı doğranmış)
    2 yemek kaşığı bal
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 diş sarımsak (ezilmiş)
    1 yemek kaşığı limon suyu
    1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
    1 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber
    Taze doğranmış maydanoz veya yeşillikler (servis için)

    Yapılışı:

    1. Tavuk parçalarını temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.
    2. Büyük bir kasede, bal, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, rendelenmiş zencefil, tuz ve karabiberi bir araya getirerek marinasyon sosunu hazırlayın.
    3. Hazırladığınız marinasyon sosunu tavuk parçalarının üzerine dökün ve iyice karıştırın. Tavuk parçalarının her tarafının sosla kaplanmasını sağlayın.
    4. Kapalı bir kap içerisinde buzdolabında en az 1 saat, tercihen 2-3 saat boyunca marine edin.
    5. Tavukları marinasyondan çıkarın ve ızgarada veya tavada yüksek ateşte pişirin. Tavuk parçaları altın rengi olana kadar her iki tarafını da yaklaşık 5-6 dakika pişirin.
    6. Pişen tavukları servis tabağına alın ve üzerine taze doğranmış maydanoz veya yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.
    7. Yanında pilav, bulgur veya sebzelerle servis edebilirsiniz.

    Zencefilli ve Bal SosluTavuk

    Fırında Peynirli İspanaklı Rulo tarifi:

    Malzemeler:
    3 adet yufka veya hazır börek hamuru
    300 gram ıspanak (yıkanmış, doğranmış)
    200 gram beyaz peynir veya lor peyniri
    1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
    1 yumurta (çırpılmış)
    Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

    Yapılışı:

    1. Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.
    2. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.
    3. Sotelediğiniz soğanlara doğranmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar yumuşayana kadar soteleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyin.
    4. Yufkaları tezgahın üzerine serin. Üzerlerine ıspanaklı karışımı ve beyaz peyniri yayın. Eğer lor peyniri kullanıyorsanız, lor peynirini üzerine ufalayarak serpiştirin.
    5. Yufkaları rulo şeklinde sarın. Ruloyu fırın tepsisine yerleştirin.
    6. Üzerine çırpılmış yumurta sürün ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
    7. Önceden ısıtılmış fırında, rulo altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
    8. Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.

    börek


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