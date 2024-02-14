Gelen misafirlerin "Bunun tarifi ne?" diye sormadan geçemeyeceği leziz tarifler

Tabaklarınızı zenginleştirecek, misafirlerinizin dilinden düşmeyecek leziz tariflerle dolu sofralar hazırlamaya ne dersiniz? İşte size özel birkaç öneri:
Zencefilli ve Bal Soslu Tavuk Tarifi
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü (kemiksiz, derisiz, kuşbaşı doğranmış)
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Taze doğranmış maydanoz veya yeşillikler (servis için)
Yapılışı:
- Tavuk parçalarını temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.
- Büyük bir kasede, bal, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, rendelenmiş zencefil, tuz ve karabiberi bir araya getirerek marinasyon sosunu hazırlayın.
- Hazırladığınız marinasyon sosunu tavuk parçalarının üzerine dökün ve iyice karıştırın. Tavuk parçalarının her tarafının sosla kaplanmasını sağlayın.
- Kapalı bir kap içerisinde buzdolabında en az 1 saat, tercihen 2-3 saat boyunca marine edin.
- Tavukları marinasyondan çıkarın ve ızgarada veya tavada yüksek ateşte pişirin. Tavuk parçaları altın rengi olana kadar her iki tarafını da yaklaşık 5-6 dakika pişirin.
- Pişen tavukları servis tabağına alın ve üzerine taze doğranmış maydanoz veya yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.
- Yanında pilav, bulgur veya sebzelerle servis edebilirsiniz.
Fırında Peynirli İspanaklı Rulo tarifi:
Malzemeler:
3 adet yufka veya hazır börek hamuru
300 gram ıspanak (yıkanmış, doğranmış)
200 gram beyaz peynir veya lor peyniri
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 yumurta (çırpılmış)
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.
- Sotelediğiniz soğanlara doğranmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar yumuşayana kadar soteleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyin.
- Yufkaları tezgahın üzerine serin. Üzerlerine ıspanaklı karışımı ve beyaz peyniri yayın. Eğer lor peyniri kullanıyorsanız, lor peynirini üzerine ufalayarak serpiştirin.
- Yufkaları rulo şeklinde sarın. Ruloyu fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine çırpılmış yumurta sürün ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
- Önceden ısıtılmış fırında, rulo altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.