Gelenek eş anlamlısı nedir? Geleneğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gelenek Türkçe bir kelimedir. Toplum bilimi alanında bir isimdir. Tek bir anlamı fakat birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biridir.
Türk Dil Kurumu gelenek kelimesi için isim türünde bir tanım yapar. Bu tanımın içinde, gelenek eş anlamlıları kelimelerine de yer verilmiştir.
Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:
Örf, adet, anane, görenek, bilgi gibi sözcükler gelenek eş anlamlısı sözcükler arasındadır. Ülkemizin farklı il ve yörelerinde farklı anlamlarda da kullanılabilir.
Bu duruma örnek olarak Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre Sivas Divriği'de gelenek kelimesinin karşılığı gelirdir. Bazı ekler alarak yeni anlamda kelimeler de türetebilir. Örnek olarak: Geleneksel, gelenekçi, ananevi…
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde kelimenin eş anlamlı kelimesi de doğru tespit edilebilir.
Cümlenin bütününe bakılarak kullanılan kelimenin hangi anlamıyla ve hangi amaçla kullanıldığı anlaşılabilir. Böylece o anlama karşılık gelen eş anlamlı sözcük kullanılır.
Geleneğin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: