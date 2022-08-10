Gelenek eş anlamlısı nedir? Geleneğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gelenek Türkçe bir kelimedir. Toplum bilimi alanında bir isimdir. Tek bir anlamı fakat birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biridir.

Geleneğin kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gelenek kelimesi için isim türünde bir tanım yapar. Bu tanımın içinde, gelenek eş anlamlıları kelimelerine de yer verilmiştir.

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır. (Nurullah Ataç)"

Gelenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Örf, adet, anane, görenek, bilgi gibi sözcükler gelenek eş anlamlısı sözcükler arasındadır. Ülkemizin farklı il ve yörelerinde farklı anlamlarda da kullanılabilir.

Bu duruma örnek olarak Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre Sivas Divriği'de gelenek kelimesinin karşılığı gelirdir. Bazı ekler alarak yeni anlamda kelimeler de türetebilir. Örnek olarak: Geleneksel, gelenekçi, ananevi…

Geleneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde kelimenin eş anlamlı kelimesi de doğru tespit edilebilir.

Cümlenin bütününe bakılarak kullanılan kelimenin hangi anlamıyla ve hangi amaçla kullanıldığı anlaşılabilir. Böylece o anlama karşılık gelen eş anlamlı sözcük kullanılır.

Geleneğin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: