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Gelenek eş anlamlısı nedir? Geleneğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Farklı dillerden birçok sözcüğü dağarcığına katmıştır. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Gelenek de bu özelliklere sahip kelimelerden biridir. Töre, adet, görenek gibi eş anlamlıları vardır. Gelenek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gelenek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gelenek eş anlamlısı nedir? Geleneğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gelenek Türkçe bir kelimedir. Toplum bilimi alanında bir isimdir. Tek bir anlamı fakat birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biridir.

Geleneğin kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gelenek kelimesi için isim türünde bir tanım yapar. Bu tanımın içinde, gelenek eş anlamlıları kelimelerine de yer verilmiştir.

  • Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır. (Nurullah Ataç)"

Gelenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Örf, adet, anane, görenek, bilgi gibi sözcükler gelenek eş anlamlısı sözcükler arasındadır. Ülkemizin farklı il ve yörelerinde farklı anlamlarda da kullanılabilir.

Bu duruma örnek olarak Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre Sivas Divriği'de gelenek kelimesinin karşılığı gelirdir. Bazı ekler alarak yeni anlamda kelimeler de türetebilir. Örnek olarak: Geleneksel, gelenekçi, ananevi…

Geleneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde kelimenin eş anlamlı kelimesi de doğru tespit edilebilir.

Cümlenin bütününe bakılarak kullanılan kelimenin hangi anlamıyla ve hangi amaçla kullanıldığı anlaşılabilir. Böylece o anlama karşılık gelen eş anlamlı sözcük kullanılır.

Geleneğin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Gelenekçilik yaşayanları ölü var saymak değil ölüleri yaşıyor var saymaktır. (G. K. Chesterton)
  • Bir millet kendisine uygun müesseseleri ancak şuuraltı hayatının asırlarca süren devamında gelenek ve görenekleri ile bulur. (Peyami Safa)
  • Başka ülkelerin yaşayışını törenlerini görmeyen kimse kendi ülkesinin yaşayışını törelerini de pek göremez. (Yavuz Sultan Selim)
  • Söyleyeni belli olmayan atasözlerimiz geleneklerimizin bir yansımasıdır.

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