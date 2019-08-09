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Geleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Edirne'deki şekerlemeciler, Kurban Bayramı sofralarını kallavi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve luku ala lokumuyla tatlandırmak için yoğun mesai harcıyor

Geleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor

Kentte şekerlemeciler, Kurban Bayramı sofralarını geleneksel lezzetlerle tatlandırmak için imalathanelerinde hummalı çalışma gerçekleştiriyor.

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Şekerlemeci Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın vazgeçilmezi asırlık tatlıları geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını söyledi.

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Kallavi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, alüyyül ala ve luku ala lokumu gibi lezzetleri bayram sofralarına yetiştirmek için mesai saatlerini iki katına çıkardıklarını anlatan Meriç, "Tatlı telaşımız başladı. Osmanlı'dan günümüze gelen harika lezzetlerimiz var. Bunları geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

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Talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten Meriç, "Saray lezzetlerine yoğun ilgi var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nda kentte en çok badem ezmesi tüketildiğini dile getiren Meriç, "Bu yıl da badem ezmesine ağırlık verdik. Kurban etinden sonra badem ezmesi yenmesi daha bir güzel." ifadelerini kullandı.

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Meriç, tatlılara diğer illerden ve yurt dışından da yoğun talep olduğunu, bu asırlık lezzetleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.

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