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Gelin adayı Hanife babasıyla fotoğraflarını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 02:49 | Son Güncelleme

Evlilik programlarında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanif, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Gelin adayı Hanife babasıyla fotoğraflarını paylaştı!

Sosyal medya üzerinden reklam karşılığı paylaşımlarla para kazanan gelin adayı Hanife, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir benzin istasyonunda işe başladığını duyurmuştu. Bu hareketi sonrası adından yeniden söz ettiren Hanife, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

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Hanife paylaşımına 'O zaman sıradaki söz benden.Baba berkettir' notunu yazdı.

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Hanife Gürdal, yeni işiyle gündem olmuştu. Hanife İzmir Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başlamasıyla gündem olmuştu. Yeni işiyle ilgili konuşan Hanife 'Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar' demişti.

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gelin adayı hanife Hanife Gürdal

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