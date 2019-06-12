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Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

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ÜNLÜLER  | 12.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife, başörtüsünü çıkartarak başını açtı. Hanife'ye bu kararında en büyük destek ise evlilik programında tanıştığı yakın arkadaşı Sevgi'den geldi.

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtı. Gürdal, bu kararını yeni açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı.

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Gürdal yeni açtığı hesabı ise şimdilik kilitli tutuyor. Gelin adayına başını açma kararında en büyük desteği ise Zuhal Topal'ın programında tanıştığı Sevgi Akiska verdi.

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Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.

Hanife'nin bazı takipçileri ise "Dikkat çekmek için kapanmış daha fazla dikkat çekmek için açılmış" derken bazıları ise "Zaten açıktı, kafa kapamayla kapalı olunmuyor özünü bulmuş" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gelin adayı Hanife Hanife Gürdal

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Takke düştü kel göründü. Sahtekarlar
şuur olmadan örtülen başörtü.yağsızıyemeğe benzer.ALLAH cc nun hanifenin başörtüsüne ihtiyacı yok.ama hanifenin o başörtüsüne ihtiyacı var.bunuda kafayı teneşire koyunca anlıyacak lakin çok geç.
@habicht Ya Allah askina insan bas örtüsüylemi müslüman oluyorki? Insanlar basini degil kalbini örtsünler iyi insan olsunlar iste budur müslümanlik.
resmen reklam kokuyor hayirli isler
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