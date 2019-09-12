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Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programıyla adını geniş kitlelere duyuran daha sonra ise başörtüsünü çıkarmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, bikinili pozuyla sosyal medyada çok konuşuldu. Hanife fotoğrafına, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım." notunu eklemişti. Gelen eleştirilere aldırış etmeyen Hanife, bir bikinili pozunu daha paylaştı.

Bikinili fotoğrafından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Gürdal, dün yeni bir bikinili pozunu paylaşarak kendisine kötü yorum yapanlara gönderme yaptı. Hanife, arkası dönük bir şekilde verdiği bikinili pozunu "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" notuyla paylaştı.

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"BEYİNLERİNİ KULLANMIYORLAR"

Instagram hesabından bikinili fotoğrafını yayımlayan gelin adayı Hanife sitem ederek, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz." ifadelerini kullanmıştı.

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"BU KADAR GÖZE SOKMAK ÇOK GEREKSİZ"

Gelin adayı Hanife'nin takipçileri de yayımlanan fotoğrafa sessiz kalmadı. Bazı takipçileri Hanife'nin bikinili fotoğrafını beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Gelin adayının bir takipçisi fotoğrafa, "Kapalıyken birden bire bu kadar açılmak. Açıldığını bu kadar göze sokmak. Çok gereksiz." ifadelerini kullandı.

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'Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim''Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim'
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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal bikinili instagram

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