Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkardı. Başını açtıktan sonra her paylaştığı olay olan Hanife Gürdal, son olarak cesur mini elbiseli pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan Hanife Gürdal, hızlı değişiminden dolayı topa tutulmuştu. "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" notuyla kendisini eleştirenlere meydan okuyan Gürdal, son olarak mini elbiseli pozunu paylaştı.

BİR BACAĞINI İNCELTTİ

Pembe çiçekli mini elbisesiyle poz veren Gürdal'ın bir bacağını photoshop uygulamasıyla inceltmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gürdal'daki değişimi fark eden bir takipçisi "Shop yapıyorsun bari adam gibi yap bir bacağın dolma gibi biri de çubuk kraker gibi" yorumunu yaptı.

