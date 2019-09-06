Gelin adayı Hanife'den takipçisine olay yanıt!

Bir döneme damga vuran izdivaç programları kaldırılsa da programlarla tanınan isimler magazin gündemine gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri olan fenomen gelin adayı Hanife, ekranlara çıktığı dönem başörtülüydü. Geçtiğimiz aylarda başını açan Gürdal, sosyal medyada olay olmuş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Kendisine yöneltilen eleştirilere karşı "İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim" yanıtını vermişti.

Hanife son olarak havuzun içinde çekilmiş bir pozunu yayınlayarak "Havuz pozu da geldiğine göre, ahlak bekçisi tayfa çullanabilir." notunu düştü.

'YAKINDA G..ÜMÜ GÖSTERECEĞİM'

"Hanife sen iyice terbiyesizleştin bu aralar, bir havuz pozun kalmıştı. Şimdi sıra ne pozu göstermekte? Bir hanım olarak soruyorum. Şaşırmışsın sen, Allah sonunu hayır etsin.” yorumu yapan takipçisine “Yakında g..ümü göstereceğim” şeklinde yanıt verdi.

