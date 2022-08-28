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Gelin adayı Hanife dolandırılınca bomba bir karar verdi! Müge Anlı mı Esra Erol mu?

28.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran evlendirme programlarıyla ünlenen eski gelin adayı Hanife Gürdal dolandırıldığını açıkladı. Gelin adayı Hanife TV programına çıkmaya karar verince herkes Müge Anlı'ya mı Esra Erol'a mı çıkacak merak etti.

Gelin adayı Hanife dolandırılınca bomba bir karar verdi! Müge Anlı mı Esra Erol mu?

İzdivaç programıyla ünlenen ve sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Evlenip Trabzon'a yerleşen gelin adayı Hanife talihsiz bir olay yaşadı.

Gelin adayı bir süre önce dolandırıldığını sosyal medyadan açıkladı. Hanife Gürdal bununla da kalmadı yeni sezona başlayacak olan gündüz kuşağı programlarından birine katılmaya karar verdi.

Hanife paylaşımında "Bir TV programına katılacağım. Bizi ailecek dolandıran dolandırıcı ailesinden bahsetmeye onları tüm Türkiye'ye rezil etmeye gidiyorum. Bizden haksız kazanç olarak elde ettiğiniz paralarla 35 bin liralık telefonlar alıp üstü açık son model arabalar kiralayıp gezemeyeceksiniz ve artık kimseyi dolandıramayacaksınız" dedi.

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Gelin adayının yeni sezona pazartesi başlayacak olan Müge Anlı'ya mı yoksa Esra Erol'a mı çıkacağı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Müge Anlı Hanife Gürdal sosyal medya evlendi
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