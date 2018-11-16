MAGAZİN

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en tanınmış gelin adayı Hanife Gürdal, ekran şöhretinin etkisi sosyal medyada devam ediyor. İşte Hanife'nin son paylaşımları ve estetik yaptırdığı iddialarına resim olan son hali...

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Türkiye'nin tartışmasız en tanınmış gelin adayı o... Başındaki başörtüsü, her fırsatta ağlamaklı hali, flört etmeye başlayınca birden değişen tavırlarıyla ünlenen yarışma programlarının gelin adayı Hanife Gürdal, ekranda kazandığı şöhretin etmeğini sosyal medyada yemeye devam ediyor.

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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarında eş arayıp bir türlü bulamayan Hanife Gürdal'ın oyunculuk serüveni de kısa sürmüş ve dizisi yayından kalkmıştı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla paraya para demeyen Hanife Gürdal, estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündemde.

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İşte Hanife Gürdal'ın son hali...

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Anahtar Kelimeler:
gelin adayı hanife Hanife Gürdal estetik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
prim vermeyin şu arsız kadina
Bir insan nasıl bu kadar itici olabilir?
Her an saçını başını açıp,içinden dekolteli elbiseler çıkacak gibi duruyor,hiç inandırıcı değil,hangi ajansa bağlı acaba.
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