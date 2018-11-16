Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Türkiye'nin tartışmasız en tanınmış gelin adayı o... Başındaki başörtüsü, her fırsatta ağlamaklı hali, flört etmeye başlayınca birden değişen tavırlarıyla ünlenen yarışma programlarının gelin adayı Hanife Gürdal, ekranda kazandığı şöhretin etmeğini sosyal medyada yemeye devam ediyor.

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarında eş arayıp bir türlü bulamayan Hanife Gürdal'ın oyunculuk serüveni de kısa sürmüş ve dizisi yayından kalkmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla paraya para demeyen Hanife Gürdal, estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündemde.

İşte Hanife Gürdal'ın son hali...



