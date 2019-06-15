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Gelin adayı Hanife patladı: Usturupsuz da giyinebilirim bu sizi ilgilendirmez

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ÜNLÜLER  | 15.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Başörtüsünü çıkardığı için eleştirilerin hedefi olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendisine hakaret edenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Gürdal, "Bana küfür edenler özelden yazıp kıyafetlerimi istiyorlar" diyerek mesaj atanları ifşa etti.

Gelin adayı Hanife patladı: Usturupsuz da giyinebilirim bu sizi ilgilendirmez

İzdivaç programları ile fenomen haline gelen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde başını açtığını duyurmuştu.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan Hanife Gürdal, gelen küfürlü yorumlara daha fazla dayanamadı ve kendisine hakaret edenlerin özelden mesaj atıp kıyafetlerini istediklerini söyledi.

"ÖZELDEN YAZIP KIYAFETLERİMİ İSTİYORLAR"

Gürdal sosyal medya hesabından, "Benim videoların altına 'Allah senin belanı versin, rezil türban senden kurtuldu' diye mesaj atan arkadaşlar var ya onlar bana özelden 'Lütfen bana kıyafetlerini yollar mısın? Benim giyecek hiçbir şeyim yok' diye mesaj atıyorlar.

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"SADECE BAŞIMI AÇTIM"

Benim iki tane kız kardeşim var kıyafetlerimi de kimseye vermiyorum. Vereceğim yerlere kıyafetlerimi verdim, gerekli yardımlarda bulundum. O kıyafetleri ben giyiyorum hala usturuplu giyiniyorum çünkü, usturupsuz da giyinebilirim bu da sizi ilgilendirmez. O yüzden hiç boşuna mesaj atmayın açmış olduğum sadece başım vücudum hala kapalı" diyerek gelen küfürlü yorumlara böyle tepki gösterdi.

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Gelin adayı Hanife Hanife Gürdal Hanife Gürdal baş örtüsü

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