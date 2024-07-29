Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal saç rengini değiştirdi! Görenler kendini tutamadı

MYNET-Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak yıllar önce gelin adayı olan Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve değişimiyle dikkat çeken Hanife Gürdal bir dönem başörtülüydü. Aldığı kararla başını açan Hanife sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal son olarak imaj değişikliğine gitti. Eski gelin adayı saçlarının rengini değiştirince sosyal medyada peş peşe poz verdi.

Hanife'nin imaj değişikliğini gören takipçileri kendilerini tutamadı.



Hanife'ye "Saç rengin kesinlikle çok iyi", "Bu saç rengi çok yakışmış", "Bayıldım efsane olmuş", "Saç rengin olay", "Saçlar olay" yorumları yağdı.

Hanife Gürdal Kemal Ayvaz ile evlenmişti ancak bir küs bir barışık giden ilişkisiyle sık sık gündeme gelmişti.