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Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal saç rengini değiştirdi! Görenler kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 13:40
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Bir dönem ekranlara damgasını vuran izdivaç programlarında adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif kullanıyor. İmaj değişikliğine giden Hanife saçlarını boyattı. Eski gelin adayının son haline "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal saç rengini değiştirdi! Görenler kendini tutamadı

MYNET-Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak yıllar önce gelin adayı olan Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve değişimiyle dikkat çeken Hanife Gürdal bir dönem başörtülüydü. Aldığı kararla başını açan Hanife sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal son olarak imaj değişikliğine gitti. Eski gelin adayı saçlarının rengini değiştirince sosyal medyada peş peşe poz verdi.

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Hanife'nin imaj değişikliğini gören takipçileri kendilerini tutamadı.

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Hanife'ye "Saç rengin kesinlikle çok iyi", "Bu saç rengi çok yakışmış", "Bayıldım efsane olmuş", "Saç rengin olay", "Saçlar olay" yorumları yağdı.

Hanife Gürdal Kemal Ayvaz ile evlenmişti ancak bir küs bir barışık giden ilişkisiyle sık sık gündeme gelmişti.

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Hanife Gürdal
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