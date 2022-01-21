MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Solmaz Çiros dekolteli elbisesiyle sere serpe uzandı! "Doğal halin daha iyiydi"

Gelin adayı Solmaz Çiros dekolteli elbisesiyle sere serpe uzandı! "Doğal halin daha iyiydi"

21.01.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle zaman zaman gündeme geliyor. Solmaz Çiros son olarak sahne alacağı mekan için verdiği pozları paylaşınca takipçilerinden kendisine "Doğal halin daha iyi" yorumları yağdı.

Gelin adayı Solmaz Çiros dekolteli elbisesiyle sere serpe uzandı! "Doğal halin daha iyiydi"

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı. Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Gelin adayı Solmaz'ın değişimi ise gözlerden kaçmıyor. Kilo alan ve yüzünde de küçük estetik dokunuşlar olan Çiros son olarak kırmızı elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi.

Ekran Alıntısı

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'a yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un takipçileri "Doğal halin daha güzel", "Görüntü var ses yok", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Kızı Edis ile öpüşürken yakalanmıştı! Selami Şahin'den açıklamaKızı Edis ile öpüşürken yakalanmıştı! Selami Şahin'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Solmaz Çiros
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.