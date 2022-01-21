Gelin adayı Solmaz Çiros dekolteli elbisesiyle sere serpe uzandı! "Doğal halin daha iyiydi"

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı. Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Gelin adayı Solmaz'ın değişimi ise gözlerden kaçmıyor. Kilo alan ve yüzünde de küçük estetik dokunuşlar olan Çiros son olarak kırmızı elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi.

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'a yorum yağdı.

Gelin adayı Solmaz Çiros'un takipçileri "Doğal halin daha güzel", "Görüntü var ses yok", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

