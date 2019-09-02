Gelin almaya tankla gitti

25 yaşındaki Johngir’in düğününe gelen tanka onlarca son model lüks araç eşlik etti.
Vatandaşlar, yaklaşık 250 kişinin eşlik ettiği konvoyu büyük bir şaşkınlık içinde izledi.
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