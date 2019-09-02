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Gelin almaya tankla gitti

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Birmingham kentinde bir lokanta zinciri sahibi olan Johngir Saddiq’in oğlu Jaz Johngir’in (25) tanklı bir törenle evlenmesi gündem oldu.

Gelin almaya tankla gitti

25 yaşındaki Johngir’in düğününe gelen tanka onlarca son model lüks araç eşlik etti.

Vatandaşlar, yaklaşık 250 kişinin eşlik ettiği konvoyu büyük bir şaşkınlık içinde izledi.

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