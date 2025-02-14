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Gelin buz gibi soğuktu... Halay çekip altın taktılar! Değeri tam 1 milyon TL olan altınları 'Kardan Gelin'de sergilediler

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.02.2025 16:59
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Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren kadın kuaförü, yaptığı ‘Kardan Gelin’e değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın taktı.

Gelin buz gibi soğuktu... Halay çekip altın taktılar! Değeri tam 1 milyon TL olan altınları 'Kardan Gelin'de sergilediler

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, ilginç bir etkinliğe imza attı. Kardan adam yapmak yerine bu kez ‘kardan gelin’ yapan Er, gelin süslemelerini bir adım ileriye taşıdı. Kardan geline değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın takan Er ve çalışanları, ilginç görüntüler oluşturdu.

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KARDAN GELİNLE HALAY ŞOV!

Altın bilezik, kolye ve küpelerle süslenen kardan gelin, görenlerin ilgisini çekerken, Mukadder Er ve ekibi kardan gelinle birlikte halay çekerek karın tadını çıkardı. Bu farklı etkinlik, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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"GELİNİMİZE 1 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN TAKTIK"

Ekibi ile birlikte kar yağışını eğlenceye çevirdiklerini söyleyen Mukadder Er, "Memleketimizde 6 ay kış mevsimi sürüyor. Bu sene kar yağışı geç geldi. Kar yağışı ile birlikte kuaför olarak asıl işimiz olan gelin hazırlamayı yaptık. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Gelinimize 1 milyon TL değerinde altın taktık. Kardan gelinimiz yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti" dedi.

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"HEM HALAY ÇEKTİK HEM DE TAKIMIZI TAKTIK"

Kardan geline takı takan Bekir Yavuz isimli esnaf ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Muşlu olarak kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimiz çekti. Kardan gelin ile hem halay çektik hem de takımızı taktık" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kuaför Muş gelin kar halay
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