Digital Camouflage (Dijital Kamuflaj) adı verilen gömlek, yapay zeka sistemlerinin insanları tanıma biçimini hedef alıyor. Tasarımın yaratıcısı Simon Weckert, yapay zeka sistemlerinin insan kavramını doğrudan öğrenmediğini, bunun yerine milyonlarca görüntü üzerinden insanların istatistiksel olarak nasıl göründüğünü öğrendiğini belirtti.

Weckert'e göre yapay zeka, insanları tanırken baş ve omuz silüeti, uzuvların vücuda oranı ve bedenin arka plandan ayrılan dış hatları gibi görsel özelliklerden yararlanıyor. Gömleğin üzerindeki karmaşık desenler ise bu özellikleri bozarak sistemlerin kişiyi tanımasını güçleştiriyor.

TASARIMINDA DA YAPAY ZEKA KULLANILDI

Gömleğin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise tasarım sürecinde de yapay zekadan yararlanılması oldu. Weckert, deseni geliştirmek için "adversarial loop" adı verilen bir yöntem kullandı.

Bu yöntemde önce farklı desenler oluşturuldu, ardından bunlar yapay zeka destekli kişi algılama sistemlerine gösterildi. Sistemlerin kişiyi ne kadar güvenle tespit ettiği ölçüldü ve desenler bu sonuçlara göre tekrar düzenlendi. Bu işlem, kameraların kişiyi algılama güveni belirgin şekilde düşene kadar tekrarlandı.

Weckert, makine sistemlerinin hangi görsel ayrıntıları algılayamadığının insanlar tarafından tahmin edilmesinin zor olduğunu, bu nedenle tasarımın doğrudan algılama sistemiyle test edilerek geliştirildiğini ifade etti.

İNSANLAR FARK EDİYOR, YAPAY ZEKA TANIYAMIYOR

Renkli ve göz yorucu deseniyle insanların kolayca fark edebileceği gömlek, test edilen yapay zeka sistemlerinde tam tersi bir etki oluşturuyor. Tasarım, kameraların giyen kişiyi bir insan olarak algılamasını zorlaştırıyor.

Simon Weckert'in geliştirdiği Digital Camouflage, yapay zeka destekli gözetim sistemlerinin görsel algıdaki sınırlarını ortaya koyan dikkat çekici bir çalışma olarak öne çıkıyor.

(Görseller yapay zeka ile düzenlendi)